Antai sanciona a funcionaria por hacer Tik Tok en horario laboral

Tik Tok, red social de vídeos. Nitish Gupta en Pixabay
Kathyria Caicedo
  • 01/09/2025 08:37
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sanciona a cuatro funcionarios públicos, una de ellas por grabar Tik Tok.

A través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha informado de sanciones a cuatros funcionarios públicos, “tras comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos”.

Las sanciones se dieron en el Municipio de Chame, en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Ambiente.

Según detalla la nota, una funcionaria en Chame fue “sancionada por realizar videos en la red social TikTok durante su horario laboral, utilizando el uniforme institucional”.

Dos “sancionados por mantener una relación de unión consensual, plenamente comprobada, mientras laboraban en la misma unidad administrativa”.

Y en el último caso, una funcionaria “fue sancionada tras verificarse que ocupaba un cargo para el cual no contaba con la idoneidad ni los requisitos académicos exigidos”.

Estos casos representan una violación a los principios de Obligatorio Cumplimiento, Templanza, Respeto, Liderazgo, Igualdad de Trato y Uso Correcto del Tiempo de Trabajo; falta a los principios de imparcialidad, transparencia y ética que deben regir el servicio público, al representar un claro conflicto de intereses y; falta contra la eficiencia del Estado y el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio público de calidad.

