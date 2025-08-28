Antidopaje en la Asamblea Nacional, ¿aprobarán la ley?

El diputado Jorge González propuso un anteproyecto de ley que busca modificar el reglamento interno de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a> y agregar <b>una prueba de dopaje anual</b> y obligatoria a los diputados principales y suplentes.Esto con el objetivo de que legislen de la mejor manera ante la ciudadanía panameña.El anteproyecto de ley debe ir a la <b>Comisión de Credenciales</b> para saber si es prohijado o no.'Una de las principales razones es que nosotros estamos en constante [toma] de decisiones y para eso debemos estar a cabalidad en cuando a pensamiento crítico, razonamiento, emociones (...) a lo largo del tiempo en nuestra República, hemos visto distintos aconteceres dentro del pleno legislativo. Acá se toman decisiones muy importantes que repercuten en el pueblo panameño', aseguró González.