  1. Inicio
  2. >  Panamá
Panamá
Antidopaje

Antidopaje en la Asamblea Nacional, ¿aprobarán la ley?

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa Pixabay
Por
Sandry Crespo
  • 28/08/2025 08:11
El proponente señaló que la medida busca garantizar que se cuente con las capacidades para tomar decisiones.

El diputado Jorge González propuso un anteproyecto de ley que busca modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional y agregar una prueba de dopaje anual y obligatoria a los diputados principales y suplentes.

Esto con el objetivo de que legislen de la mejor manera ante la ciudadanía panameña.

El anteproyecto de ley debe ir a la Comisión de Credenciales para saber si es prohijado o no.

“Una de las principales razones es que nosotros estamos en constante [toma] de decisiones y para eso debemos estar a cabalidad en cuando a pensamiento crítico, razonamiento, emociones (...) a lo largo del tiempo en nuestra República, hemos visto distintos aconteceres dentro del pleno legislativo. Acá se toman decisiones muy importantes que repercuten en el pueblo panameño”, aseguró González.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo