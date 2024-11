Asamblea avanza consultas sobre reformas a la CSS: 49 personas han participado

Hasta los oradores con las miradas más optimistas sobre la reforma argumentaron críticamente sobre lo planteado en el proyecto. María Claudia Concha, una ciudadana residente en el sector de Ancón, detalló que “las medidas paramétricas son necesarias porque los fondos de pensión deben revisarse periódicamente, sin embargo, por sí solas no resuelven financiar la transición”. Añadió: “si el empresario coloca un 3 %, todos sabemos que eso se va a traspasar al pueblo ¿y quién va a pagar? No debemos ser matemáticos para saber que todas estas propuestas son un sacrificio del pueblo”, destacó.

“Han dicho que las pensiones serán rebajadas si no se aprueba [el proyecto 163], esto es injusto, como lo es también aumentar la edad de jubilación”, detalló Guillermo Cortés, otro representante de los jubilados.

Marcelina Samaniego, del Movimiento Jubilados Unidos por la Vida, expuso: “Nosotros estamos solicitando aumento de las pensiones, eso no está claro en este proyecto [...] eso de convertir un subsidio en pensión [120 a los 65] es lo más irrisorio e inhumano que puede considerarse en un proyecto de ley que decían que era para mejorar la CSS y sus finanzas’’.

Dos oradores en representación de los pensionados y jubilados participaron de la sesión, quienes tenían en común no haber sido incluidos en las mesas de consulta que organizó el Ejecutivo entre agosto y octubre.

El dirigente destacó más de 10 artículos que considera lesivos para la propia entidad, entre ellos, los correspondientes a la conformación de la junta directiva de la CSS. Fue enfático en rechazar los artículos 20 y 21, donde se detalla que solo el Ejecutivo podrá remover a los miembros de la junta directiva o que dichos miembros ya no podrán ordenar auditorías sobre los estados financieros de la institución, porque solo el director podría hacerlo. “Hay un emperador director”, destacó Castañeda.

Castañeda tuvo que repetir su intervención para que el Ejecutivo le escuchara, y destacó que “el proyecto debe ser rechazado; es diabólico y maligno para el país [...] han engañado al presidente en lo que le han vendido como la gran solución, cuando la solución se las dimos en la mesa de escucha y no nos escucharon”, arguyó.

Ante la sorpresa, Fernando Castañeda, orador de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social tuvo que comenzar su disertación sin que los proponentes del proyecto de ley No. 163 estuvieran presentes, haciendo una revisión artículo por artículo. No obstante, después de una media hora de iniciada la sesión, las autoridades llegaron.

El segundo día de debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley No. 163 - que plantea una reforma a la Caja de Seguro Social (CSS)- comenzó con un contratiempo: ningún representante del Ejecutivo llegó a las 10 de la mañana, hora en la que estaban citados este 15 de noviembre.

Propuestas

Como un mito “absurdo” fue calificado el argumento de que en Panamá la gente “saca más dinero del que mete” en la CSS, detalló el economista Felipe Argote, quien antes de proponer un sistema solidario que cubre a los asalariados que tienen ingresos menores a $1.000 y uno mixto para los que ganan más dinero, apuntó que en los países de la región el Estado aporta más dinero a las pensiones.

“En Brasil se dedica el 10 % del PIB a las pensiones, Uruguay 9 %, Costa Rica 5 %, Panamá dedica el 0.1%... Este es el país más mezquino que hay contra los adultos mayores”, apuntó Argote.

Además de las miradas críticas a lo planteado en la reforma, los oradores presentaron propuestas. María Claudia Concha aportó algunas medidas, y destacó una recolección de impuestos más eficaz, que alcance a los extranjeros que hacen trabajos temporales en Panamá o a las personas indocumentadas en el país.

En el componente de salud de la reforma, endurecer los controles y procesos con los que se rige la CSS y la descentralización de tareas críticas fueron parte de las sugerencias de Edwin Villalobos, de parte de la Asociación Médica de Panamá.

El segundo día de consultas a la sociedad en la Asamblea Nacional cerró con 17 oradores y la semana con un total de 64 participantes. Se espera que las consultas continúen, al menos, por 21 días hábiles más.

“Esto no le gusta a nadie, a nadie le gustan las verdades, pero tenemos que decirlo, nos atacarán, a mí no me importan los ataques que reciba, yo tengo que decir la verdad. El pueblo panameño decide al final qué quiere hacer”, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al salir de la Comisión.

La CSS ya habilitó una página web para calcular las pensiones que podrían recibir los panameños si el proyecto No. 163 llegara a ser aprobado. Está disponible en el sitio: www.calculatupension.css.gob.pa.