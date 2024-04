Asamblea Nacional no ha prohijado iniciativa que busca reducir penas por abuso sexual

La Asamblea Nacional aclaró este jueves 18 de abril que el anteproyecto de ley No. 192, “que adopta reformas al Código Penal de la República de Panamá sobre la libertad individual”, no ha sido prohijado por la comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales del Legislativo.

Ese anteproyecto fue presentado como una propuesta ciudadana ante la Dirección para la Promoción de la Participación Ciudadana de este órgano del Estado y que fue sometido al examen técnico-jurídico de viabilidad cumpliendo con los requisitos mínimos de forma necesarios para dicho tipo de propuestas.

Así las cosas, la misma fue remitido a la comisión el pasado 1 de abril, toda vez que cumple con los requisitos formales y legales mencionados.

La Asamblea informó que a la fecha, este anteproyecto, presentado por Erick Barrios Canto, se encuentra en etapa preliminar, pendiente de cumplir con las etapas procesales de prohijamiento y los debates correspondientes ante la comisión y el pleno, “por lo que no es la intención del órgano del Estado considerarlo”.

La iniciativa ciudadana que reduce la pena mínima en 3 años y la máxima en 6 para delitos sexuales. Según el proponente –Erick Barrios Canto- “hemos retrocedido y visto hombres de cualquier edad puestos presos y condenados por el solo señalamiento de la madre o padre o denunciante o querrellante.

“Haciendo una injusticia de no hacer caso a la supuesta víctima que dice que ella entregó su cuerpo y ama al joven, a veces ni la dejan declarar”, señaló en la exposición de motivos, que no es firmada por ningún particular.

SENNIAF rechaza iniciativa

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), mediante un comunicado expresó su rechazo el anteproyecto de ley No. 192, “que adopta reformas al Código Penal de la República de Panamá sobre la libertad individual, alegando que representa un retroceso en la normativa de derechos humanos, normalizando las uniones o el matrimonio con personas menores de edad, lo que es considerado un abuso en contra de los niños, niñas y adolescentes.

En el comunicado se señaló que esa norma busca la rebaja de penas de agresores sexuales, siendo una clara violación del derecho a las víctimas a que se empleen apenas justas de acuerdo con los delitos cometidos en su contra.

SENNIAF hizo un llamado a los diputados de la comisión de Gobierno a no admitir este anteproyecto de ley, no solo en favor de las víctimas sino de los niños, niñas y adolescentes.