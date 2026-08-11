Audiencia para exdirector de la DGI será esta tarde

La audiencia de legalización de aprehensión, imputación de cargos y dictamen de medidas cautelares a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), se llevará a cabo la tarde de este martes a las 2 pm.

La información fue confirmada por fuentes del Órgano Judicial. De Gracia fue aprehendida este lunes durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El exdirector de la DGI es señalado por presunto enriquecimiento injustificado de 724 mil dólares y blanqueo de capitales. Durante el operativo del lunes también se ordenó la aprehensión de bienes inmueble y vehículos de alta gama.

Además, las autoridades también aprehendieron a la pareja sentimental de De Gracia, quien también enfrentará la audiencia de control de garantías.