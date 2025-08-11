Bancada Seguimos rechaza jubilaciones especiales para jueces y magistrados

La bancada Seguimos de la Asamblea Nacional expresó su rechazo al acuerdo 407, recientemente publicado en Gaceta Oficial, que establece jubilaciones especiales para jueces y magistrados.

En un pronunciamiento conjunto, los diputados Ernesto Cedeño Alvarado, Grace Hernández, José Pérez Barboni y Betserai Richards, advirtieron que esta disposición invade competencias de la Asamblea Nacional, a la que consideran el órgano legítimo para la creación de leyes.

“El acuerdo usurpa parte de las funciones de la Asamblea Nacional, que es el órgano idóneo para la emisión de leyes en nuestro país”, señala el comunicado.

Los legisladores advirtieron que la medida representa una mayor carga y presión fiscal sobre el presupuesto general del Estado, por lo que pidieron un papel más activo de control y fiscalización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto.

“No estamos de acuerdo con fueros y privilegios”, subrayaron los diputados, reafirmando su postura contra beneficios especiales que, según indican, comprometen los recursos públicos y la equidad en el sistema de jubilaciones.