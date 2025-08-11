Bancada Seguimos rechaza jubilaciones especiales para jueces y magistrados

La<b> <a href="/tag/-/meta/coalicion-seguimos">bancada Seguimos</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> expresó <b>su rechazo al acuerdo 407</b>, recientemente publicado en Gaceta Oficial, <b>que establece jubilaciones especiales para jueces y magistrados</b>.En un pronunciamiento conjunto, los diputados <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño Alvarado</a>, <a href="/tag/-/meta/grace-hernandez">Grace Hernández</a>, <a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni</a> y <a href="/tag/-/meta/betserai-richards">Betserai Richards</a></b>, advirtieron que <b>esta disposición invade competencias de la Asamblea Nacional, a la que consideran el órgano legítimo para la creación de leyes</b>.<i>'El acuerdo usurpa parte de las funciones de la Asamblea Nacional, que es el órgano idóneo para la emisión de leyes en nuestro país'</i>, señala el comunicado.Los legisladores advirtieron que <b>la medida representa una mayor carga y presión fiscal sobre el presupuesto general del Estado</b>, por lo que pidieron un papel más activo de control y fiscalización por parte del<a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas"> <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a>, la <a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a> y la <a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto-de-la-asamblea-nacional">Comisión de Presupuesto</a></b>.<i>'No estamos de acuerdo con fueros y privilegios'</i>, subrayaron los diputados, reafirmando su postura contra beneficios especiales que, según indican, <b>comprometen los recursos públicos y la equidad en el sistema de jubilaciones</b>.