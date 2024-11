Betserai Richards: ‘Debates como el del contrato minero no deben repetirse con la CSS’

Hace apenas una semana, la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025. En el foco del debate estuvo el diputado por la libre postulación Betserai Richards, quien denunció junto con diputados de la coalición Vamos negociaciones en el “cuartito” de la Asamblea para suspender las vistas presupuestarias de entidades del Estado. Ahora, la Asamblea recibe un nuevo proyecto del Ejecutivo, sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Richards explica el rol de su bancada en los debates y advierte de que un escenario como el de la aprobación del contrato-ley entre el Estado panameño y Minera Panamá S.A., en octubre de 2023, no debe repetirse en la discusión de la CSS.

¿Qué ocurrió con la aprobación del Presupuesto? Algunos diputados lo catalogaron como un ‘madrugonazo’...

Los últimos días en la Asamblea Nacional con la aprobación en primero, segundo y tercer debate del Presupuesto 2025 nos deja una experiencia amarga, como a cada diputado independiente que apeló a la fiscalización, buen uso de los recursos del Estado y a que se concluyeran al 100 % las vistas presupuestarias. Ha habido una serie de incongruencias que retrasaron el proceso y lo que se ha dado, básicamente, es un mecanismo de aplanadora legislativa en que los partidos políticos, incluyendo Realizando Metas (RM), Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y Panameñista han unificado sus fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional y han utilizado la aplanadora para aprobar este Presupuesto 2025 sin la debida vista presupuestaria.

¿A qué se refería con que ‘se activo el cuartito’?

El día que se aprobó el Presupuesto en primer debate, la mayoría de los diputados del PRD, CD, RM y panameñismo se iban a oponer a la suspensión de las vistas presupuestarias. Hubo una reunión, a la cual no fuimos invitados los comisionados de presupuesto independientes. Media hora después llegaron todos los comisionados, los 10 votos del PRD, CD, RM y panameñismo alineados y convencidos de que había que aprobar el Presupuesto sin las vistas presupuestarias. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. ¿Dónde fue la reunión? Se menciona que fue en la oficina de un diputado que antes controlaba la Comisión de Presupuesto. Yo sí creo que no podemos aprobar un presupuesto sin las vistas presupuestarias.

El presidente Mulino pidió a la Asamblea que el Presupuesto estuviera aprobado el 31 de octubre y así fue. Ahora, espera que la reforma a la CSS sea aprobada antes de diciembre...

Apelando a la separación de los poderes del Estado, yo creo que no es congruente poner un plazo a una discusión tan importante como el Seguro Social. Hay que aportar el tiempo suficiente para consensos y que el proyecto aprobado beneficie directamente a los asegurados, al país y a la CSS [...] Si eso nos va a tomar más de dos meses, entonces que sean más de dos meses, pero no podemos limitar el tiempo y decir que antes de equis fecha se tiene que aprobar, porque si en ese momento no hay consensos no se puede aprobar a tambor batiente.

¿Qué postura toma la bancada independiente sobre la reforma a la CSS?

La posición de la bancada independiente Vamos va a ser la posición del lado del pueblo, respetando las leyes y la Constitución [...] sin embargo, dentro de la Asamblea nosotros vamos a escuchar a todas las partes, que cada acción que esté dentro de ese proyecto no atente contra el ciudadano; que no atente contra el derecho del asegurado. Debates como el del contrato minero, por ejemplo, que fue de espaldas a la ciudadanía, que fue a puertas cerradas, que pese a que los ciudadanos se oponían la Asamblea lo aprobó, eso no debe repetirse.

Hay un sector que dice representar al pueblo y aboga por un sistema que llama ‘solidario’, ¿lo apoyan?

Hasta el momento, nosotros como bancada independiente no hemos aportado ningún tipo de modificación o idea de cuál es la visión correcta que debe tener el Seguro Social. Tenemos que agotar todos los mecanismos de diálogo hasta que lleguemos a un punto de entendimiento [...] Aquí, el protagonista de esta historia es el asegurado.

¿Qué estrategias utilizará la bancada para lograr consenso?

Nosotros apelamos a que el debate sea de puertas abiertas, transmitido digitalmente para que los ciudadanos puedan ingresar, pero cuando se intente atentar contra la ciudadanía, en contra de la transparencia, en contra de la democracia, nosotros vamos a estar ahí con valentía para defender el principio democrático que es la participación de la ciudadanía, y que la Asamblea debe legislar a favor del ciudadano y no al revés.

¿Dónde está la oposición en la Asamblea Nacional?

La bancada independiente de la coalición Vamos es la única oposición que tiene esta Asamblea y somos una oposición responsable, no caprichosa, como ha sucedido en el pasado con partidos políticos que se oponen.

Si Vamos se convierte en partido político, ¿usted se uniría?

Yo creo que tenemos que aportar a las reformas electorales y como movimiento tenemos que buscar las fórmulas para que más ciudadanos decentes puedan aspirar y llegar a puestos de elección popular. Si nos tenemos que mantener como una coalición independiente, si nos tenemos que convertir en algún tipo de movimiento que dé viabilidad a más personas decentes, yo estaría a favor.