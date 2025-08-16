  1. Inicio
Canal de Panamá: el protagonista silencioso de las guerras mundiales

Canal de Panamá durante 1945, al final de la II Guerra Mundial.
Por
Adriana Berna
  • 17/08/2025 00:00
Desde su apertura, la vía interoceánica fue más que un atajo comercial: en las dos guerras mundiales se transformó en un activo geopolítico cuya seguridad fue vital para la victoria de los Aliados

El Canal de Panamá, inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del SS Ancón, nació en medio de uno de los conflictos más devastadores del siglo XX: la Primera Guerra Mundial.

Aquella coincidencia histórica marcó su destino desde el primer día, convirtiéndolo no solo en una obra monumental de ingeniería, sino en una pieza estratégica para el comercio y, sobre todo, para la seguridad militar de Estados Unidos y de sus aliados.

A lo largo de las dos guerras mundiales, la vía interoceánica demostró su importancia no solo como atajo comercial entre el Atlántico y el Pacífico, sino como un activo geopolítico cuya seguridad podía inclinar el equilibrio de fuerzas en el escenario internacional.

Una apertura en tiempos de guerra

El estallido de la Primera Guerra Mundial a finales de julio de 1914 obligó a suspender cualquier plan de gran celebración para la inauguración del canal.

La magnitud del conflicto en Europa, con el despliegue masivo de tropas y la movilización de flotas militares, colocó a la vía panameña bajo una mirada de alta vigilancia desde el primer día.

Cuando el SS Ancón atravesó por primera vez las esclusas, lo hizo en un ambiente sobrio y funcional: no había bandas de música ni actos multitudinarios, sino un claro objetivo práctico.

Desde ese momento, el canal se convirtió en un recurso logístico de gran valor, especialmente cuando Estados Unidos ingresó formalmente a la guerra en 1917.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Canal de Panamá operó bajo un estatus de neutralidad, pero con un control estricto ejercido por Estados Unidos.

Aunque Panamá, como nación recién independiente y bajo fuerte influencia estadounidense, no participó directamente en el conflicto, el canal fue protegido como si estuviera en medio de la batalla.

Las autoridades implementaron medidas para prevenir sabotajes y limitar el uso de la vía por parte de embarcaciones de potencias enemigas. según el artículo ‘Neutrality, Belligerency, and the Panama Canal’, publicado el 12 de abril de 2017 en el American Journal of International Law.

Esto implicó inspecciones exhaustivas, restricciones de tránsito y, en algunos casos, la negación del paso a barcos sospechosos de transportar armamento o suministros para los imperios centrales.

En términos económicos, la guerra redujo inicialmente el tráfico comercial internacional, ya que muchas rutas mercantes se interrumpieron o se destinaron al transporte militar.

Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba, el canal adquirió un papel creciente en la movilización de tropas y suministros entre los océanos, consolidando su valor estratégico.

Segunda Guerra Mundial y la militarización del canal

Si en la Primera Guerra Mundial el canal funcionó bajo vigilancia, en la Segunda Guerra Mundial su papel pasó a ser absolutamente crucial para la estrategia militar de Estados Unidos.

El conflicto, que comenzó en 1939 y se expandió rápidamente a escala global, puso a la vía interoceánica en el centro de la geopolítica.

La capacidad de mover rápidamente barcos de guerra, portaaviones y buques de abastecimiento entre el Atlántico y el Pacífico resultó decisiva.

El canal permitió que la Marina estadounidense pudiera reforzar frentes de combate en cuestión de días, evitando los largos y peligrosos viajes alrededor de Sudamérica por el Cabo de Hornos.

El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 reforzó la percepción de que el Canal era un objetivo de alto valor para el Eje. La posibilidad de un ataque —ya fuera por mar, aire o incluso mediante sabotaje— llevó a Washington a desplegar un anillo de defensa sin precedentes en la historia de la vía.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Zona del Canal se convirtió prácticamente en una base militar fortificada. Estados Unidos construyó nuevas instalaciones defensivas, reforzó las esclusas con protecciones adicionales y estableció bases aéreas en puntos estratégicos de Panamá.

De acuerdo al World War II Database, entre las medidas más notorias que se tomaron en Panamá estuvo la instalación de artillería antiaérea y baterías costeras para repeler ataques por mar o aire, la reactivación de pistas y hangares para aviones de patrullaje y combate, el establecimiento de un sistema de radar y vigilancia marítima para detectar amenazas con antelación. y patrullajes navales y aéreos permanentes en las entradas del canal.

Según el artículo ‘The Panama Canal in World War II’ de James G. Steese, publicada en 1948 en The Military Engineer en el día a día, el tránsito comercial durante la Segunda Guerra Mundial estuvo condicionado por las necesidades militares. Buques civiles debían esperar su turno, y en algunos casos, se les prohibía el paso si transportaban carga sensible o si su tránsito podía entorpecer operaciones navales urgentes.

Aunque las guerras mundiales marcaron la historia operativa del Canal de Panamá, el conflicto sobre su control político se extendió por décadas. Durante todo el periodo de ambas guerras, y hasta bien entrado el siglo XX, el canal y la Zona del Canal permanecieron como territorio administrado directamente por Estados Unidos.

Este estatus solo comenzó a cambiar en 1977, cuando se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, que establecieron un calendario para transferir gradualmente el control de la vía y la Zona del Canal a Panamá. Este proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, cuando el canal pasó finalmente a administración panameña.

El pasado jueves, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebró los 111 años de servicio de la vía interoceánica con la presentación de la memoria titulada “Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas”, que recoge logros, desafíos y aprendizajes desde la transferencia del canal en 1999.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los trabajadores del canal mediante la entrega simbólica de la medalla Vasco Núñez de Balboa en grado de Cruz de Comendador a Rubén Pérez, en representación del personal canalero.

Hoy, bajo control panameño, el Canal sigue siendo una de las arterias más importantes del comercio global. Pero su historia recuerda que, en tiempos de guerra, su función puede cambiar drásticamente, transformándose en un bastión que define no solo rutas marítimas, sino el rumbo mismo de la geopolítica mundial.

