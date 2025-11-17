Canal de Panamá, foco de reunión entre el embajador Cabrera y la general Bumgarner

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo una reunión con la general de Brigada Amy Bumgarner, comandante de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI), para abordar temas de cooperación en seguridad.

El encuentro, divulgado por el diplomático en su cuenta de X, vuelve a colocar el Canal de Panamá en el centro de la agenda bilateral.

Según lo publicado por Marino Cabrera, bajo la actual administración estadounidense existe un interés claro en reforzar los mecanismos de apoyo y vigilancia que garanticen la estabilidad regional.

Aunque no se detallaron acuerdos específicos, la conversación se enfocó en coordinación estratégica y posibles áreas de colaboración entre Panamá y Estados Unidos.

La visita de Bumgarner y su reunión con el embajador se producen en un momento en que Washington ha reiterado su preocupación por riesgos emergentes en la región y por la importancia de mantener operaciones confiables en el Canal, un punto clave para el comercio global.

La publicación del embajador se suma a otros mensajes recientes que apuntan a un aumento de contactos entre autoridades estadounidenses y panameñas alrededor de temas de defensa, inteligencia y seguridad marítima.