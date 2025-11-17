Tolé refuerza su educación con la entrega de 50 nuevas computadoras

El Colegio Comercial Tolé, en la provincia de Chiriquí, fue beneficiado con la entrega de 50 computadoras nuevas que renovarán su infraestructura tecnológica y facilitarán la implementación de métodos de enseñanza más modernos e interactivos.

La institución, que atiende a más de 1,300 estudiantes y 75 docentes dentro de una comunidad de 12,500 personas, calificó el aporte como un avance clave para mejorar la calidad educativa.

La donación incluye además jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la educación financiera entre los jóvenes, un componente que busca impulsar competencias útiles para su vida académica y futura inserción laboral.

Itze Villacorta, directora del Colegio Comercial Tolé, expresó que esta entrega representa “una gran alegría y un profundo agradecimiento” para la comunidad educativa.

Señaló que los equipos constituyen “una inversión invaluable para el futuro de nuestros estudiantes, al proveernos de tecnología moderna que permitirá métodos de enseñanza más interactivos, innovadores y competitivos”.

El acceso a nuevas herramientas digitales no solo optimizará las clases del área comercial y tecnológica, sino que también fortalecerá los proyectos pedagógicos y las competencias digitales de docentes y alumnos.

La comunidad educativa espera que este tipo de iniciativas reduzca las brechas tecnológicas en el distrito y brinde oportunidades más equitativas para los jóvenes de esta región del país.