Tolé refuerza su educación con la entrega de 50 nuevas computadoras

<b>El Colegio Comercial Tolé, en la provincia de Chiriquí, fue beneficiado con la entrega de 50 computadoras nueva</b>s que renovarán su infraestructura tecnológica y facilitarán la implementación de métodos de enseñanza más modernos e interactivos.La institución, que atiende a más de 1,300 estudiantes y 75 docentes dentro de una comunidad de 12,500 personas, calificó el aporte como un avance clave para mejorar la calidad educativa.<b>La donación incluye además jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la educación financiera entre los jóvenes</b>, un componente que busca impulsar competencias útiles para su vida académica y futura inserción laboral.Itze Villacorta, directora del Colegio Comercial Tolé, expresó que esta entrega representa<i> 'una gran alegría y un profundo agradecimiento'</i> para la comunidad educativa. Señaló que los equipos constituyen <i>'una inversión invaluable para el futuro de nuestros estudiantes, al proveernos de tecnología moderna que permitirá métodos de enseñanza más interactivos, innovadores y competitivos'</i>.El acceso a nuevas herramientas digitales no solo optimizará las clases del área comercial y tecnológica, sino que también fortalecerá los proyectos pedagógicos y las competencias digitales de docentes y alumnos.La comunidad educativa espera que este tipo de iniciativas reduzca las brechas tecnológicas en el distrito y brinde oportunidades más equitativas para los jóvenes de esta región del país.