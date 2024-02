Carrizo al TE: “No nos cambien las reglas del juego”

El candidato presidencial de la alianza PRD-Molirena, José Gabriel Carrizo pidió al Tribunal Electoral (TE), que “no nos cambien las reglas del juego”, tras conocer en horas de la tarde que la entidad electoral había decidido reprogramar las fechas de los debates presidenciales.

Carrizo, quien se encuentra en Penonomé como parte de su campaña política, tras enterarse de esta medida manifestó que los debates presidenciales están en la ley electoral que fue aprobada por la Asamblea Nacional, y que tiene sus reglas del juego.

”Yo como respetuoso de la institucionalidad, respetuoso de las reglas que ya están, porque créanme que ni el presidente de la República ni mucho menos yo, nos metemos en órganos del Estado independientes, más bien nuestra conducta ha sido la de fortalecer la institucionalidad, darle su presupuesto, que hagan su trabajo”, precisó.

Continuó diciendo que: “Yo confío en el Tribunal Electoral, pero yo desde Penonomé le solicito que no nos cambien las reglas del juego. Yo no quiero pensar que producto de las actividades que hemos venido desarrollando desde que lanzamos nuestra campaña donde hemos visto nuestro desenvolvimiento, donde se ha visto una maquinaria PRD dispuesta a hacer lo que nadie ha podido hacer que es ganar nuevamente las elecciones del 5 de mayo, sea lo que esté alterando el pensamiento de algunos miembros del Tribunal Electoral”.

Agregó que no es casual que el día sábado haya recibido varias llamadas de medios de comunicación que no gustan mucho del PRD para preguntar qué era lo que está pasando en Penonomé “eso no es casual”, a lo que sus simpatizantes respondieron con aplauzos.

”Eso fue el sábado en horas de la mañana y hoy domingo amanecemos con una decisión que nadie entiende por qué se cancela un debate presidencial del miércoles”, señaló.

Expresó que él ha advertido que en los debates no va a atacar ni a calumniar a nadie “como me han calumniado a mi desde que llegué”. “Yo lo que quiero es transmitirle a mi país son las propuestas que el PRD tiene, las ejecutoria de este gobierno que le ha salvado la vida a la gente, yo lo que quiero es defender al PRD”, concluyó Carrizo antes sus seguidores.