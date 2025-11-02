Cciap: Panamá se consolida como ‘puente del mundo’ con agenda de eventos 2026

Panamá, el punto de encuentro del mundo, vuelve a destacar como anfitrión de grandes eventos internacionales que ponen en alto su nombre y su capacidad de conectar al planeta. El presidente de <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a></b>, Juan Alberto Arias, destacó que el país vive un momento excepcional, ya que, en los próximos meses, el país <b>será escenario de importantes citas globales que impulsan el turismo, la economía, la tecnología y la cooperación internacional.</b>Panamá ha demostrado nuevamente su capacidad organizativa y su talento, ya que recientemente, <b>la ciudad capital fue sede de FIRST Global 2025</b>, <b>la competencia mundial de robótica, que reunió a jóvenes de más de 190 países.</b> Durante varios días, Panamá se convirtió en un laboratorio de ideas, talento y creatividad, donde estudiantes compartieron su pasión por la ciencia y la tecnología para buscar soluciones a los grandes retos del planeta.<b>'Vimos a pela’os y pela’as de todo el mundo compartir su pasión por la ciencia, la tecnología y la robótica, enfrentando juntos los grandes retos del planeta. Fue una experiencia inspiradora, que nos recordó algo que siempre decimos con orgullo: Panamá lo tiene todo.' </b>destacaron.En enero de 2026, el país será anfitrión del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y expertos para discutir temas clave como el desarrollo sostenible, la inclusión social y la innovación económica.<b>Meses después, del 10 al 12 de marzo de 2026, el Panama Convention Center abrirá nuevamente sus puertas</b> para acoger las grandes ferias internacionales:<b> EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO TURISMO INTERNACIONAL, EXPO TECH y EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL PANAMÁ</b>. El año pasado, estas ferias recibieron a más de 31 mil visitantes, y para 2026 se espera superar esa cifra, consolidando al país como una plataforma estratégica de negocios en la región.<b>En junio de 2026</b>, Panamá también será sede del<b> 56º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA</b>, un evento que coincidirá con <b>el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826</b>, reafirmando su rol como promotor del diálogo, la integración y la cooperación hemisférica.<b>Finalmente, el año cerrará con uno de los eventos más esperados por los amantes del café: el World of Coffee Panama 2026, que se realizará del 22 al 25 de octubre.</b> Será la primera vez que este encuentro se celebre en América Latina y en un país productor, destacando la calidad del café panameño y su reconocimiento mundial. Además, incluirá el World Barista Championship, competencia que reúne a los mejores expertos del arte de preparar café.Desde <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a></b>, se celebra este calendario como un reflejo del talento, la organización y la visión del país.'<b>Panamá no solo conecta océanos, sino también personas, ideas y oportunidades'</b>, destacan.Con cada evento, el país reafirma su identidad como puente del mundo, un lugar donde la diversidad, la innovación y la colaboración encuentran su punto de unión.