Cien años de historia

Las primeras preguntas

Historia y política

No soy historiador. En materia de historia me reconozco deudor, en especial de los valiosos trabajos de los historiadores panameños que he citado a lo largo de estas reflexiones. Los errores históricos que he podido evitar han sido sorteados gracias a ellos, aunque puede haber alguno que otro en el que he incurrido, por seguir los pasos del historiador que me servía de guía. Lo que sí es de mi responsabilidad son los juicios de valor sobre actuaciones y eventos políticos que los historiadores se esfuerzan por evitar y yo, como ciudadano y político, he necesitado formular.

La política no es una actividad superficial ni el político un ser supernumerario.

La política refleja la realidad propia de la sociedad, tanto a nivel superficial como a nivel profundo. El gobernante no es, necesariamente, quien responde a las necesidades objetivas del pueblo, puede ser también quien el pueblo merece positiva o negativamente como su representante.

Incluso puede ser quien solo se le parece en algunos de sus principales rasgos y de manera general, tal como decía el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eligio Salas: “Al abordar un país, desde el punto de vista de su política y de su gobierno, se revelan rasgos de su personalidad, pues lo estamos abordando desde su función más amplia pero al mismo tiempo más integradora”.

Todo panorama político ofrece la visión de montañas y de valles, es decir, de gobernantes y políticas sobresalientes y de políticas y gobernantes que se sitúan por debajo de este nivel. Aunque no puedo evitar indicar cuáles son los valles de la política panameña, le prestaré relativamente más atención a sus montañas, es decir, a las figuras y las medidas que a mi juicio han sido especialmente decisivas y/o benéficas para el país y su población.