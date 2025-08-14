Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este jueves 14 de agosto

El <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> compartió su pronóstico del tiempo para este <b>jueves 14 de agosto</b>.Para la madrugada prevén <b>lluvias con tormentas en todo el litoral Pacífico panameño </b>que estará acercándose a lo largo de las costas e incursionando hacia el Sur de Veraguas, Panamá Metro-Oeste-Este y otros aislados desde el Caribe central hacia Colón centro, pero el resto estará cubierto. Durante la mañana, se esperan<b> lluvias aisladas con tormentas sobre la región central en la vertiente del Pacífico y la comarcas Emberá-Wounaan. </b><b>En la tarde se prevén fuertes lluvias y aguaceros</b> acompañados de descargas eléctricas de forma generalizada en todo el país que durarán hasta principios de la noche y lo que resta de las horas nocturnas se mantendrá nublado a nivel nacional.<b>Temperatura y radiación UV</b>Las temperaturas más bajas estarán entre <b>10°C y 16°C </b>en las zonas altas y montañosas. En el resto del país, estarán entre<b> 17°C y 21°C</b>. Las temperaturas más altas irán de 22 °C a 24 °C en la mayor parte del país, y podrían subir hasta entre 25 °C y 29 °C en la región central.Los índices de radiación ultravioleta estarán de <b>moderado a alto </b>(04-07 UV). <b>Condiciones marítimas y vientos</b>En todo el Pacífico y el Caribe panameño las <b>condiciones marítimas son estables</b>, con oleaje de baja altura y frecuencia. Las olas serán inferiores a los 1.50 metros.Los vientos siguen predominando de forma ciclónicos convergentes en todo el país, con dirección norte y sur, pero con velocidades son ligeras entre 10.0 a 30.0 km/h.