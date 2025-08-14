Clima en Panamá | Pronóstico del tiempo para este jueves 14 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este jueves 14 de agosto.

Para la madrugada prevén lluvias con tormentas en todo el litoral Pacífico panameño que estará acercándose a lo largo de las costas e incursionando hacia el Sur de Veraguas, Panamá Metro-Oeste-Este y otros aislados desde el Caribe central hacia Colón centro, pero el resto estará cubierto.

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas con tormentas sobre la región central en la vertiente del Pacífico y la comarcas Emberá-Wounaan.

En la tarde se prevén fuertes lluvias y aguaceros acompañados de descargas eléctricas de forma generalizada en todo el país que durarán hasta principios de la noche y lo que resta de las horas nocturnas se mantendrá nublado a nivel nacional.

Temperatura y radiación UV

Las temperaturas más bajas estarán entre 10°C y 16°C en las zonas altas y montañosas. En el resto del país, estarán entre 17°C y 21°C. Las temperaturas más altas irán de 22 °C a 24 °C en la mayor parte del país, y podrían subir hasta entre 25 °C y 29 °C en la región central.

Los índices de radiación ultravioleta estarán de moderado a alto (04-07 UV).

Condiciones marítimas y vientos

En todo el Pacífico y el Caribe panameño las condiciones marítimas son estables, con oleaje de baja altura y frecuencia. Las olas serán inferiores a los 1.50 metros.

Los vientos siguen predominando de forma ciclónicos convergentes en todo el país, con dirección norte y sur, pero con velocidades son ligeras entre 10.0 a 30.0 km/h.