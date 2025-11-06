Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 6 de noviembre

Para este jueves 6 de noviembre se pronostica un<b><a href="/tag/-/meta/clima"> cielo parcialmente nublado, </a></b>con algunos aguaceros <b>en Colón, Guna Yala, la parte oriental de</b> Darién y el golfo de Panamá.Así lo informó el meteorólogo Roberto Martínez, del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).</a></b>Durante la tarde, como resultado del calentamiento matinal, se esperan aguaceros en áreas de <b>Chiriquí, Veraguas, Coclé, la región metropolitana, Panamá Norte, Darién y la comarca Emberá.</b>El resto del país registrará aguaceros aislados, con probabilidad de descargas eléctricas en algunos puntos.En la noche, la atmósfera se prevé estable, con excepción de<b> Guna Yala,</b> <b>Emberá y Panamá Este,</b> donde se esperan aguaceros puntuales.Los índices máximos de radiación ultravioleta rondarán entre <b>altos y muy altos</b>, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera.Las condiciones marítimas en el <b>Caribe </b>y la parte oriental del <b>Pacífico </b>serán propicias para la navegación.Sin embargo, se mantiene una <b>advertencia por mar de fondo</b> en Azuero y el golfo de Chiriquí.El <b>Aviso de Vigilancia por mar de fondo en el Pacífico</b> continúa vigente, advirtió el IMHPA.