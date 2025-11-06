Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 6 de noviembre

Para este jueves 6 de noviembre se pronostica un cielo parcialmente nublado, con algunos aguaceros en Colón, Guna Yala, la parte oriental de Darién y el golfo de Panamá.

Así lo informó el meteorólogo Roberto Martínez, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la tarde, como resultado del calentamiento matinal, se esperan aguaceros en áreas de Chiriquí, Veraguas, Coclé, la región metropolitana, Panamá Norte, Darién y la comarca Emberá.

El resto del país registrará aguaceros aislados, con probabilidad de descargas eléctricas en algunos puntos.

En la noche, la atmósfera se prevé estable, con excepción de Guna Yala, Emberá y Panamá Este, donde se esperan aguaceros puntuales.

Los índices máximos de radiación ultravioleta rondarán entre altos y muy altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera.

Las condiciones marítimas en el Caribe y la parte oriental del Pacífico serán propicias para la navegación.

Sin embargo, se mantiene una advertencia por mar de fondo en Azuero y el golfo de Chiriquí.

El Aviso de Vigilancia por mar de fondo en el Pacífico continúa vigente, advirtió el IMHPA.