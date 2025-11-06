El papa y Abás coinciden en la urgencia de ayudar a Gaza y en la solución de dos Estados

El<b><a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv"> papa León XIV</a></b> y el presidente de la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-y-gaza-se-aferran-a-la-paz-pero-mantienen-listos-sus-misiles-JC17043318">Autoridad Palestina, Mahmud Abás, </a></b>coincidieron en la reunión que mantuvieron este jueves en el Vaticano en la urgencia 'de prestar ayuda a la población civil de Gaza y poner fin al conflicto, persiguiendo la perspectiva de la solución de los dos Estados'.Así informó el <b>Vaticano</b> en una escueta nota y añadió que la audiencia se produjo con motivo del décimo aniversario del <b>Acuerdo Global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina.</b>La<b> Santa Sede</b> reconoció oficialmente al <b>Estado de Palestina en 2015</b> mediante un acuerdo bilateral y ha apoyado desde siempre la solución de <b>'dos Estados' </b>para conseguir la paz, pero reconociendo a Jerusalén con un estatuto especial para garantizar la libertad religiosa.El presidente palestino llegó el miércoles a <b>Roma</b>, en una visita oficial de tres días en la que mantendrá reuniones con el <b>Jefe de Estado, Sergio Mattarella,</b> y la primera ministra,<b> Giorgia Meloni.</b>Justo en la tarde del miércoles, después de su llegada a Roma, el presidente palestino visitó S<b>anta María la Mayor </b>para un momento de reflexión ante la tumba del papa Francisco. 'Vine a ver al Papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y el pueblo palestino, y no puedo olvidar que reconoció a Palestina sin que nadie se lo pidiera', declaró Mahmud Abás a los periodistas que lo esperaban.Abás también recordó las llamadas telefónicas de <b>Jorge Bergoglio</b> a las familias palestinas afectadas, incluidos los miembros de la Iglesia de la<b> Sagrada Familia en Gaza.</b>Abás ya había mantenido una conversación telefónica con <b>León XIV el 21 de julio </b>en la que se habló de la evolución del conflicto en la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-entrega-a-gaza-otros-30-cadaveres-sin-identificar-la-mayoria-con-signos-de-tortura-KP17184068">Franja de Gaza </a></b>y el pontífice reiteró su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario, haciendo hincapié en la obligación de proteger a los civiles y los lugares sagrados, así como en la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones.