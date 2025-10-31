Israel entrega a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura

En el marco del<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-lanza-otra-ola-de-bombardeos-contra-presuntas-instalaciones-de-hizbula-en-libano-HC17153646"> <b>acuerdo de </b>alto el fuego,</a> Israel devolvió este viernes otros <b>30 cuerpos a la<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-y-gaza-se-aferran-a-la-paz-pero-mantienen-listos-sus-misiles-JC17043318"> Franja de Gaza,</a> </b>varios con <b>claros signos de tortura</b> y sin que se conozcan sus identidades, detalló el <b>Ministerio de Sanidad gazatí </b>en un comunicado.'El<b> Ministerio de Sanidad </b>anuncia la recepción de<b> 30 cuerpos</b> de mártires entregados hoy por la ocupación israelí a través del <b>Comité Internacional de la Cruz Roja, </b>elevando a<b> <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/mas-de-100-muertos-en-ataques-israelies-en-gaza-reportan-defensa-civil-y-hospitales-AF17121562">225 el número</a> </b>total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego), detalla el texto.Según el <b>personal sanitario, </b>la mayoría de los cuerpos mostraban quemaduras, amputaciones y ataduras en manos y ojos. <b>'En varios casos, los rostros están tan desfigurados que las familias no podrán identificarlos',</b> recoge la agencia palestina Wafa.Los cadáveres fueron trasladados al<b> Hospital Nasser, </b>en la <b>sureña Jan Yunis, </b>después de que <b>Israel </b>confirmara que los <b>dos cuerpos</b> devueltos ayer por Hamás se correspondían con los de dos rehenes israelíes.Tras esa entrega, aún permanecen en <b>Gaza </b>los cuerpos de <b>once rehenes israelíes, de los 28 en total.</b>Por el momento, de los <b>225 cadáveres entregados en Gaza -Israel</b> arrestó durante la ofensiva bélica a unos <b>10.000 palestinos, </b>muchos retenidos en prisiones sin cargos ni juicio, y sufriendo malos tratos a manos de los guardias- tan solo<b> 75 han podido ser identificados.</b>