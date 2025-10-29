Más de 100 muertos en ataques israelíes en Gaza, reportan Defensa Civil y hospitales

Más de cien personas han muerto en los bombardeos israelíes de las últimas horas en la Franja de Gaza, anunciaron el miércoles la Defensa Civil y varios hospitales.

“Al menos 101 muertos han sido trasladados a los hospitales, incluidos 35 niños, varias mujeres y personas mayores, a consecuencia de los ataques aéreos israelíes en menos de 12 horas”, declaró Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de rescate del territorio palestino que opera bajo la autoridad de Hamás.

Fuentes de cinco hospitales del territorio palestino, que recibieron a las víctimas, confirmaron la cifra.