Más de 100 muertos en ataques israelíes en Gaza, reportan Defensa Civil y hospitales

Más de cien personas han muerto en los bombardeos israelíes de las últimas horas en la <b><a href="/tag/-/meta/franja-de-gaza">Franja de Gaza,</a></b> anunciaron el miércoles la <b>Defensa Civil </b>y varios hospitales.'Al menos <b>101 muertos</b> han sido trasladados a los hospitales, incluidos <b>35 niños,</b> varias mujeres y personas mayores, a consecuencia de los ataques aéreos israelíes en menos de <b>12 horas</b>', declaró<b> Mahmud Basal,</b> portavoz de la <b>Defensa Civil,</b> una organización de rescate del territorio palestino que opera bajo la autoridad de <b>Hamás.</b>Fuentes de <b>cinco hospitales </b>del territorio palestino, que recibieron a las víctimas, confirmaron la cifra.