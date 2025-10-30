Israel lanza otra ola de bombardeos contra presuntas instalaciones de Hizbulá en Líbano

Israel<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-y-gaza-se-aferran-a-la-paz-pero-mantienen-listos-sus-misiles-JC17043318"> volvió a lanzar </a></b>este jueves una nueva oleada de bombardeos contra presuntos objetivos del g<b>rupo chií Hizbulá</b> en el sur del <b>Líbano</b>, horas después de matar a un trabajador público durante una incursión y en medio de una intensificación de sus acciones contra el territorio libanés.Una serie de bombardeos alcanzaron esta mañana las áreas meridionales de<b> Mahmoudiya y Al Jarmaq,</b> donde se registraron al menos dos tandas de ataques en un lapso de menos de veinte minutos, según informó la <b>Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).</b>Por su parte, el<b> Ejército israelí </b>aseguró en un comunicado que sus cazas tuvieron como objetivo infraestructura perteneciente a Hizbulá, incluidas la entrada a un túnel y una lanzadera.'La presencia de infraestructura en el área constituye una violación del entendimiento entre<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-y-gaza-se-aferran-a-la-paz-pero-mantienen-listos-sus-misiles-JC17043318"> Israel y el Líbano.</a></b> Las <b>Fuerzas de Defensa</b> de Israel continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel', reza la nota.<b>Mahmoudiya y Al Jarmaq</b> se ubican al norte del <b>río Litani, </b>mientras que el cese de hostilidades subraya la necesidad de acabar con la actividad armada de<b> Hizbulá al sur </b>del mismo, si bien el Estado libanés ya trabaja paralelamente para extender esta medida a todo el territorio.Los nuevos bombardeos tuvieron lugar después de que esta madrugada las fuerzas israelíes realizaran una incursión en la localidad fronteriza de <b>Blida</b>, donde entraron al <b>Ayuntamiento </b>y mataron a un empleado municipal.Con ello, aumentó a 1<b>5 el número de muertos a manos de las tropas israelíes </b>en la última semana, coincidiendo con una <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/las-frases-clave-del-discurso-de-trump-ante-el-parlamento-israeli-HJ16684452">intensificación de sus ataques</a></b> contra el sur y el este del <b>Líbano</b>, así como del vuelo de drones en áreas sensibles como la capital.