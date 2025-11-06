Kirchner enfrenta nuevo juicio por corrupción en medio de crisis del peronismo en Argentina

Tan amada por sus seguidores como detestada por sus detractores, Kirchner lidera al peronismo desde hace más de una década y es la actual presidenta del opositor Partido Justicialista.Pero el inicio del juicio coincide con un momento de crisis para este histórico partido nacionalista e industrialista cuya rama de centroizquierda se conoce como kirchnerismo.<b>La contundente derrota de este movimiento frente al pequeño partido de Milei en las elecciones de medio término del 26 de octubre reflejó el desgaste del kirchnerismo, incluso tras dos años de duro ajuste fiscal.</b>'Se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto', advirtió la expresidenta tras conocerse el resultado.En 2019,<b> Kirchner eligió a Alberto Fernández</b> para la presidencia y lo acompañó como vice. Luego se distanció y lo criticó con dureza por la crisis económica que desembocó <b>en el triunfo de Milei en 2023.</b>También suele antagonizar con <b>Axel Kicillof, </b>el gobernador de la provincia de <b>Buenos Aires</b> que se perfila como un posible reemplazo frente a la hegemonía de <b>Kirchner </b>y a quien ella acusó de 'equivocar la estrategia electoral'.'El peronismo está pasando por una crisis de liderazgo, que se va a tener que dirimir en los próximos dos años, antes de la formación de las listas para las elecciones presidenciales del 2027', dijo a la AFP el analista político <b>Raúl Timerman.</b>'Lo más probable es que vaya a una interna, donde se presenten distintos candidatos', añadió.