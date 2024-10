Comisión de Presupuesto aprueba nuevamente recomendar al Ejecutivo modificar el Presupuesto General del Estado

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó recomendar nuevamente al Órgano Ejecutivo, modificar el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025 tras detectar “falencias” e “incompatibillidades”

El diputado secretario de la Comisión de Presupuesto, Manuel Cohen, explicó que el nuevo proyecto de ley contiene falencias e incompatibilidades con algunas leyes, soslayando lo señalado en ellas respecto a la elaboración del Presupuesto General del Estado.

Según Cohen, de acuerdo con lo establecido en la resolución aprobada, se debe adecuar el presupuesto a la Ley No. 362 de 2023 que modifica la Ley No. 47 de 1946 Orgánica de Educación que señala que a partir del año 2024 el gasto público e inversión en el sector educativo, no será inferior al 7% del producto interno bruto.

Por otro lado, indicó que la Ley No. 37 de 2009 modificada por la Ley No. 66 de 2015, que descentraliza la administración pública, establece en sus artículos No. 112 y No. 112-A los montos que se les deben asignar a los municipios y juntas comunales.

La devolución se da para que el Órgano Ejecutivo incorpore en el proyecto de presupuesto lo establecido en las leyes vigentes de las universidades, la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Educación y otros, y que el Ministerio de Economía y Finanzas incluya el subsidio al gas licuado de petróleo y los intereses preferenciales para las hipotecas.

El diputado Raúl Pineda, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo como “totalmente inconstitucional”, ya que no es cónsono con la Ley 362 referente a porcentaje del Producto Interno Bruto para le educación.

“Esta resolución se está aprobando para apoyar a la Universidad de Panamá y a todas las universidades semiautónomas del país”, señaló.Lo otro importante sostuvo Pineda, es que este presupuesto que se presenta “acaba con los gobiernos locales, acaba con los representantes de corregimiento y acaba con los alcaldes”.

“Nosotros no podemos aprobar un presupuesto que es inconstitucional y que acaba con el poder popular”, señaló el diputado perredista. Agregó que si este proyecto el Ejecutivo no lo regresa a la Asamblea, entonces lo aprobarían en Consejo de Gabinete el otro año. “La posición de esta bancada es que con la palabra que nos dio la directiva de la Comisión que si el 27 de octubre no tenemos respuesta, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión con el presupuesto aquí en la Comisión de Presupuesto”, precisó Pineda.

La aprobación de esta resolución se dio en presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda.

El también diputado Augusto Palacios, de la bancada independiente, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto, señaló que la Asamblea no está rechazando el proyecto de presupuesto, sino que está recomendando que le hagan modificaciones al mismo, “porque consideramos a todas luces que hay visos de ilegalidad y le queremos hacer justicia a nuestros gobiernos locales a nivel nacional y a la educación en este país”.

Agregó que esta decisión no es un rechazo, sino que “es un acto de mera responsabilidad de este primer órgano del Estado que está ejerciendo ese control de contrapeso al cual estamos llamados por mandato constitucional”.

Palacios manifestó que es probable que para discutir el presupuesto será necesario hacer un llamado a sesiones extraordinarias, por lo que indicó que esta bancada está dispuesta a trabajar y velar para que los recursos del país entero, de las universidades, no solamente de la provincia de Chiriquí, sino en todo Panamá, se administren de manera responsable.