Cuestionan a la Policía por aprehensión y allanamientos a estudiantes de la UP

Organizaciones universitarias de profesores, administrativos y estudiantes ofrecieron una conferencia de prensa este 5 de febrero para “aclarar” los hechos que llevaron a la aprehensión de dos personas, tras una manifestación contra las amenazas estadounidenses sobre el Canal de Panamá y las reformas a la Caja de Seguro (CSS) el 31 de enero.

Se trata de la estudiante Tamara Ortíz y el productor Pedro Silva, para los que un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) decidió imponer la medida de reporte periódico ante el Ministerio Público, luego de que fueran aprehendidos por la Policía Nacional, por supuestas agresiones en contra de un uniformado.

“El comisionado de turno agredió [a los estudiantes]”, señaló José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (UP); al tiempo que indicó que si esto no hubiera ocurrido, las confrontaciones entre los estamentos de seguridad y los estudiantes no hubieran escalado.

Trelles hizo un llamado al nuevo procurador general de la nación, Luis Gómez Rudy, a “respetar la independencia entre el MP y la Policía (...). ¿Cómo la Policía interviene de esa manera en investigaciones que le corresponden al MP?”, cuestionó el abogado.

La Policía realizó allanamientos a la residencias de Ortíz y Silva, algo que quedó injustificado en la audiencia de garantías en el SPA, de acuerdo al jurista, quien se encargó de la defensa de los estudiantes.

Asimismo, el abogado describió que Ortíz recibió golpes al momento de su aprehensión y que la Policía le empezó a dar seguimiento desde el 31 de enero hasta su captura en la madrugada del 3 de febrero. La aprehensión de Ortíz fue declarada ilegal por el juez.