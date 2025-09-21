Dar a luz con dignidad: la deuda con las mujeres panameñas

Hace unas semanas, una equivocación en la Sala de Maternidad de la Ciudad de la Salud le robó el sueño a una madre de amamantar a su hija por primera vez. Aunque la marquilla estaba bien colocada, por un error humano, entregaron la bebé a otra mujer quien fue la primera en darle pecho. La situación fue detectada rápidamente y, antes de darles de alta, se realizaron pruebas de ADN para descartar confusiones. Otra madre relató su padecer al comenzar con la lactancia, en el Hospital Santo Tomás. 'La condición para llevarme a mi bebé era que demostrara que producía leche y que el niño lograba succionar. De lo contrario, él debía permanecer hospitalizado. Yo lloraba y pedía verlo, pero siempre me decían que no había camillero para llevarme'.En la misma institución, otra mujer describió lo que vivió tras una cesárea: 'una noche de angustia y desatención en la sala de hospitalización. Cuando intentó alertar a una enfermera sobre un malestar, escuchó de un enfermero la respuesta: ‘qué se rasque, pues’. Mientras tanto, el personal encendió películas a todo volumen y se escuchaban risas como en una fiesta. Fue horrible. A las 6:00 a.m. ya me estaba bañando y alistando mis cosas para no pasar ni un minuto más allí'.La jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Geneva González, explicó que la entidad se rige por las Normas Técnico Administrativas, que pueden ser consultadas en la página web del Minsa. El documento detalla el paso a paso que deben seguir los profesionales de la salud antes, durante y después del parto. 'En términos generales, todo se cumple de la misma manera', explicó la especialista. 'Las pacientes son recibidas y, para ingresar en trabajo de parto, la evidencia indica que deben tener una dilatación de cuatro centímetros. Antes de eso se considera fase latente. Si esta fase es prolongada, la paciente puede ingresar; de lo contrario, si presenta entre dos y tres centímetros de dilatación, se le envía a casa con un monitoreo fetal. Si no hay datos de riesgo, se le dan instrucciones claras sobre cuándo debe regresar'.Añadió: 'Cuando la paciente llega con cuatro o cinco centímetros de dilatación, se hospitaliza. En ese momento se le toman los signos vitales y se extrae sangre para pruebas de VIH y sífilis, ya que en ocasiones las mujeres no se realizan estos controles durante el embarazo. Posteriormente, la paciente entra con un monitor fetal y se le canaliza una vena. Esto no es un acto de violencia obstétrica o un atropellamiento como algunos dicen, sino una medida preventiva: si durante el proceso presenta una hemorragia, un sangrado u otra complicación, ya se cuenta con una vía viable para administrar los medicamentos necesarios'.González agregó que al ingresar a la sala de parto, se le realiza un examen ginecológico, se monitorea al bebé y también a la madre. 'El protocolo establece que los tactos vaginales se efectúan cada dos o tres horas. En cuanto al bloqueo epidural, no siempre se aplica debido a la falta de personal médico. Para colocarlo se requiere la presencia continua de un anestesiólogo durante todo el trabajo de parto. Si se tienen 15 camas, serían necesarios 15 anestesiólogos, lo cual no es posible'.Una vez que la paciente alcanza la dilatación completa, inicia la fase expulsiva. Inmediatamente después del nacimiento, se realiza el pinzamiento tardío del cordón umbilical, el bebé es secado y colocado sobre el abdomen de la madre. 'El 95% de los recién nacidos no necesita otra intervención, más allá de la aspiración y el calor materno. Mientras se extrae la placenta y se revisa si hay laceraciones, el bebé permanece con la madre', aseguró la especialista.Posteriormente, la paciente pasa al puerperio inmediato, que consiste en una hora de observación junto al niño. En ese tiempo, el recién nacido es llevado al área de enfermería de pediatría, donde se seca, se revisa, se coloca la marquilla identificadora y se regresa de inmediato con la madre para iniciar la lactancia.Si no hay complicaciones, la paciente se vigila durante la primera hora; sin embargo, muchas veces permanece más tiempo por falta de camilleros para trasladarla. Finalmente, pasa a la sala de puerperio, donde debe permanecer un mínimo de 24 horas, de acuerdo a la normativa.