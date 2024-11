Defensa del diputado Pineda presentará recurso para impedir investigación en la Corte

Víctor Orobio, defensor del diputado de San Miguelito y el Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, presentará acciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar que su cliente sea investigado, tras la información enviada por el Ministerio Público donde supuestamente se le vincula a la Operación Jericó, en la que se desmanteló una presunta red dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.

En la mencionada investigación que realiza la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Drogas, se declaró legal la detención provisional del hijo del diputado, Abraham Rico Pineda, en septiembre pasado, por la presunta comisión de blanqueo de capitales.

“Una vez estemos legitimados [como defensores] vamos a presentar acciones y recursos”, anunció el jurista. Añadió: “En primer lugar, para que esta denuncia no sea admitida, porque en mi opinión no cumple con los requisitos, recuerden que estamos hablando de una persona aforada, no puede ser que a una persona aforada se le escuchen conversaciones con su hijo sin cumplir con el debido proceso”, manifestó Orobio antes de presentar poder en el Palacio Gil Ponce.

La Fiscalía entregó recientemente copias del expediente de la investigación Jericó a la CSJ, siendo repartida para la ponencia de admisión o rechazo en el despacho de la magistrada Angela Russo Mainieri, según pudo conocer La Estrella de Panamá. Por la ‘Operación Jericó’ 37 personas han sido imputadas ante un juez de Garantías por la presunta reunión y conspiración para cometer delitos de drogas y blanqueo de capitales

“Al diputado se le está denunciando por hechos en los que él no ha participado y él no tiene incidencia o relación con los temas. En los medios se ha conocido la famosa ‘Operación Jericó’, quiero que entiendan que no es un proceso, es un nombre que la Fiscalía le ha dado a una investigación donde se investiga a personas que naturalmente conversan entre ellos, pero que también tienen conversaciones ajenas al objeto de la investigación”, argumentó Orobio.

La Fiscalía interceptó comunicaciones telefónicas a Abraham Rico Pineda en las que presuntamente conversa con su padre, mismas que salieron a relucir en el desarrollo de las pesquisas, y que pronunció el fiscal durante la audiencia de imputación de Rico Pineda. Estas transcripciones, así como nuevos aportes de la Fiscalía, fueron entregados a la CSJ. Sin embargo, para el jurista dicha comunicación no constituye un delito.

“En la eventualidad de que el diputado haya conversado con su hijo, esto no constituye un elemento de delito de blanqueo de capitales ni ningún otro. El diputado no tiene contacto, no ha conversado, no tiene relación con ninguna de las personas que están siendo investigadas en esa famosa operación Jericó”, acotó el abogado Orobio.

De acuerdo a información del Ministerio Público, en la carpetilla se incluyen transcripciones de las interceptaciones telefónicas, informes de vigilancia y seguimiento de Rico Pineda, además de información de dispositivos y computadoras incautadas en la empresa Servicios Múltiples Rama. S.A., mencionada por la fiscalía en uno de los eventos de la investigación judicial; donde presuntamente se evidenciaba la supuesta presencia del diputado Pineda en la compañía.

Al respecto, el abogado Orobio consideró que de existir una eventual interceptación en las comunicaciones del diputado Pineda, no cumpliría con los requisitos del debido proceso, ya que el Ministerio Público no tiene la competencia para investigar a diputados. El jurista recalcó que de haberse interceptado las comunicaciones de su cliente, debieron ser autorizadas por el Pleno de la CSJ.