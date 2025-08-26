Defensoría del Pueblo presenta queja contra Idaan y Minsa por falta de agua en Arraiján

La falta de acceso al agua potable en la comunidad de Colina de Cáceres, en Arraiján, llevó a la Defensoría del Pueblo a abrir una queja contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Las investigaciones sobre el caso se iniciaron en 2023, generando evidencias de que las viviendas del área no reciben el suministro de agua de manera correcta, incurriendo en agravios a la salud pública y un riesgo para las familias afectadas.

“Esta situación compromete la salud pública y representa un riesgo inminente para las familias afectadas”, puntualizó la Defensoría.

Desde la institución nacional de derechos humanos aconsejaron al Idaan tomar las medidas correspondientes para que la situación mejore y aseguraron que le darán seguimiento continuo al caso.

“[Buscaremos] el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con el objetivo de asegurar una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes”, concluyó la entidad.