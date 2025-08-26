Defensoría del Pueblo presenta queja contra Idaan y Minsa por falta de agua en Arraiján

La falta de acceso al agua potable en la comunidad de <b>Colina de Cáceres,</b> en <b>Arraiján</b>, llevó a la <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b> a abrir una queja contra el <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) </a>y el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa).</a></b>Las investigaciones sobre el caso se <b>iniciaron en 2023, </b>generando evidencias de que las viviendas del área no reciben el suministro de agua de manera correcta, incurriendo en agravios a la salud pública y un riesgo para las familias afectadas.'Esta situación compromete la salud pública y representa un riesgo inminente para las familias afectadas', puntualizó la Defensoría.Desde la institución nacional de derechos humanos aconsejaron al <b>Idaan </b>tomar las medidas correspondientes para que la situación mejore y aseguraron que le darán seguimiento continuo al caso.<b>'[Buscaremos] el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con el objetivo de asegurar una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes', </b>concluyó la entidad.