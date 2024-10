Denuncia de Aubrey Baxter a la Policía Nacional fue archivada

Una de las denuncias del caso Aubrey Baxter fue archivada mediante la Vista Fiscal 687-24.

Esto se debe a que no se ha comprobado la puesta en peligro de la identidad física y personal, así como el uso excesivo de la fuerza o la vulneración de los derechos humanos a Audrey Baxter.

Asimismo, se concluyó que a ninguna unidad de la Policía Nacional se le puede vincular a hechos delictivos, por acción u omisión, ya que no existen elementos que los vinculen o que las unidades de la policía digan lo contrario ya que en todos los testimonios han señalado desconocer los hechos, no tener conocimiento de lo sucedido y no conocer a ningún miembro de la Policía que se encontraba en el sitio por lo tanto niegan cualquier vinculación con el acto atroz y barbárico cometido contra Baxter.

La Decana tuvo la oportunidad de hablar con Baxter sobre esta situación, a lo que el activista señaló tener un conflicto interno en cuanto a la manera en la que se manejan este tipo de denuncias dentro de los estamentos de seguridad del país.

“Si esta es la respuesta que nos dan en base a la evidencia que estamos presentando... en esa parte me deja con sentimientos encontrados. [...] En cuanto a lo que yo asumo o percibo, esta es una entidad en la que se protegen unos a otros y estas son tácticas que se utilizan para librar a la entidad de responsabilidad, siento yo”, señaló el activista a La Estrella de Panamá.

Este 22 de octubre varios grupos, como Panamá Vale Más sin Minería estarán llevando una rueda de prensa, así como una acción ciudadana en la que se pedirá justicia por Baxter frente a la Procuraduría General de la Nación.