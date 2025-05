Diez frases del papa Francisco durante la JMJ en Panamá

Durante su histórica visita a Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el papa Francisco dejó un legado de palabras que siguen resonando en el corazón de miles. Sus frases, cargadas de esperanza, fe y compromiso social, marcaron un momento clave para el país y para la juventud del mundo entero.

Aquí te dejamos algunas de sus frases que fueron recogidas en el portal Famvin:

1. “Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando, si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro”

2. “Jóvenes, no queremos ofrecerles a ustedes un ‘futuro de laboratorio’, una ‘ficción de alegría’. No queremos tranquilizarlos ni adormecerlos para que no hagan ruido, para que no molesten mucho, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni nos cuestionen”

3. “Sin lugar a dudas, María, la joven de Nazaret, no salía en las redes sociales de la época. Ella no era una ‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia.

4. “Queridos jóvenes, la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada ‘en la nube’ esperando ser descargada, ni una ‘aplicación’ nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación.

5. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un ‘tutorial’ con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias”

6. “Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. En esto no basta solo la denuncia, sino que debemos también anunciar concretamente una ‘buena noticia’.

7. “Acoger, proteger, promover e integrar’ a los pueblos pueden ser los cuatro verbos con los que la Iglesia, en esta situación migratoria, conjugue su maternidad en el hoy de la historia”

8. “El vía crucis de Cristo se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, y además son señalados y tratados como los portadores y responsables de todo el mal social”.

9. “Ustedes, queridos amigos, han hecho muchos sacrificios para poder encontrarse y así se transforman en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del encuentro. Con sus gestos y actitudes, con sus miradas, sus deseos y especialmente con su sensibilidad desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que ‘no son como nosotros’”

10. “Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común, y que hizo de la especulación ‘su paraíso’ desde donde seguir ‘engordando’, sin importar a costa de quién. Así, nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador”.