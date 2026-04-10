Diputados de Vamos reaccionan a entrada del contralor al Ministerio Público

La irrupción del contralor Anel Flores al Ministerio Público, retirando a auditores que se encontraban respondiendo preguntas de la Fiscalía sobre el caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, ha generado reacciones por parte de los diputados de la coalición Vamos.

“Nos sorprendió la noticia el día de ayer donde presuntamente hay un caso de extralimitación de funciones”, manifestó el líder de la bancada, Roberto Zúñiga, “Creo que sería un precedente gravísimo si dentro de un proceso de una investigación por actos de corrupción se entromete un funcionario de alta jerarquía en de alguna manera vulnerar el proceso de investigación. Creo que debemos esperar el resultado de esas investigaciones y que las consecuencias tienen que pagarlas las personas que sean responsables”, añadió.

Por su parte, el diputado Lenín Ulate señaló que ninguna autoridad está por encima de la ley. “Nosotros consideramos que ninguna autoridad debe estar por encima de la justicia. Para nosotros, para mí esto es una obstrucción a la justicia. Nosotros vamos a estar reuniéndonos como bancada para analizar y poder emitir unas consideraciones acerca de estas actuaciones. Lo que sí es importante es que se debe garantizar la independencia de los órganos del Estado. El Órgano Judicial, el Ministerio Público va a estar ejerciendo su rol de impartir justicia y ninguna autoridad puede estar por encima de estas acciones”, concluyó.

El Ministerio Público emitió la noche del jueves un comunicado anunciando el inicio de una investigación penal por los hechos ocurridos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción.