Caso Carrizo: Transparencia Internacional advierte intromisión en diligencia del Ministerio Público

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, alertó este viernes 10 de abril sobre un hecho que calificó como grave: la supuesta intervención de funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá en una diligencia del Ministerio Público, vinculada a un caso de presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo.

Según el pronunciamiento, la actuación habría impedido que se completara una entrevista clave a peritos de la propia Contraloría, lo que derivó en la apertura de una investigación penal por posible obstrucción de la justicia.

Interferencia que debilita la institucionalidad

La organización advirtió que este tipo de acciones compromete la independencia de las investigaciones judiciales y afecta directamente la lucha contra la corrupción en Panamá.

Señaló que impedir diligencias legales no solo retrasa los procesos, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, subrayó que los peritos están obligados a colaborar con la justicia, independientemente de si sus declaraciones benefician o no a los investigados.

Cualquier intento de bloquear o retrasar su testimonio impacta la capacidad del sistema para esclarecer los hechos.

Respaldo a acciones legales

En su comunicado, la fundación respaldó las acciones anunciadas por el procurador general, Luis Carlos Gómez Rudy, quien evalúa medidas legales ante la presunta intromisión.

También hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia de Panamá para que ejerza su rol constitucional frente a estos hechos y garantice el respeto al debido proceso.

A su vez, reiteró la urgencia de fortalecer el marco jurídico de la Procuraduría General de la Nación y as fuentes de probatorias a su disposición en la lucha contra la Corrupción.

Además, enfatizaron a que factores políticos no determinen la justicia, sino que se garantice un proceso riguroso y transparente que fortalezca la confianza ciudadana en lugar de erosionarla.