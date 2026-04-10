Estas son las 5 notas que marcan el pulso del día | 10 de abril

Demanda contra eslogan en placas vehiculares

La coalición Vamos presentó una demanda para anular el uso del eslogan gubernamental “Con paso firme” en las placas vehiculares, al considerar que podría constituir propaganda política en un bien público.

La iniciativa surge en medio de críticas ciudadanas por la inclusión de este lema en el diseño oficial, lo que ha abierto un debate sobre el uso de símbolos asociados a la administración en elementos de identificación estatal.

Nueva defunción por influenza y llamado a vacunación

El Ministerio de Salud confirmó una nueva muerte por influenza, lo que mantiene la preocupación por el impacto de esta enfermedad en el país.

Las autoridades reiteraron que la mayoría de los fallecidos no estaba vacunada y pertenecía a grupos de riesgo, por lo que insistieron en la importancia de la inmunización y el autocuidado para reducir complicaciones y evitar más defunciones.

Alertan sobre cartas falsas a nombre de la Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió sobre la circulación de cartas falsas utilizadas para solicitar información personal o institucional.

Las autoridades instaron a la población y a entidades públicas y privadas a verificar la autenticidad de cualquier comunicación antes de responder, ya que estos documentos podrían estar vinculados a intentos de fraude o suplantación.

Ministerio Público investiga irrupción en diligencia

El Ministerio Público inició una investigación tras una irrupción registrada durante una diligencia relacionada con un caso de presunto enriquecimiento injustificado.

El hecho ha generado preocupación por posibles interferencias en procesos judiciales, mientras las autoridades buscan determinar responsabilidades y garantizar el respeto al debido proceso.

Pronóstico del clima en Panamá para este viernes

El informe meteorológico para este viernes 10 de abril prevé condiciones variables en distintas regiones del país, con probabilidad de lluvias en algunos sectores y altas temperaturas en otros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente ante cambios bruscos del clima que puedan afectar actividades diarias o generar riesgos.