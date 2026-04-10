Ministerio Público investiga irrupción durante diligencia por enriquecimiento injustificado

El Ministerio Público informó que inició una investigación penal tras un incidente ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde se desarrollaba una diligencia relacionada con un caso por presunto enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación, la investigación surgiría luego de una denuncia presentada por una fiscal superior anticorrupción, quien alertó sobre la irrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá en medio de una entrevista a auditores de esa entidad.

Según información oficial, estos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse. Ha trascendido que presuntamente entre las personas que habrían ingresado al despacho se encontraría el contralor general de la República, Anel Flores.

Los auditores estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo.