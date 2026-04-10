Termina primer día de audiencia para la disolución del Suntracs

Este viernes 10 de abril se celebró una audiencia como parte del proceso abreviado iniciado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Durante la audiencia se formalizó la apertura del proceso, se presentaron más de 50 testigos, se introdujeron pruebas y testimoniales.

De acuerdo al abogado Antonio Vargas, que representa al Suntracs en el caso, han presentado más de 5 mil pruebas para demostrar que el sindicato cumplió con su rol como defensa de los trabajadores.

Adelantó que se trata de un proceso extenso, cuya siguiente fecha será este viernes 24 de abril. Le corresponde al Mitradel demostrar que efectivamente el sindicato no ha cumplido su rol.

La Estrella de Panamá contactó al Mitradel, desde dónde se comunicó que no darán declaraciones para no afectar el proceso en curso que está en manos del Órgano Judicial.