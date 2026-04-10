Coalición Vamos presenta demanda para anular eslogan político en placas vehiculares

La bancada independiente Vamos anunció que este viernes presentará una acción legal de interés ciudadano ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de anular una resolución que establece la inclusión de un eslogan político en las placas vehiculares del país.

La diputada Yamireliz Chong explicó que la demanda busca la nulidad del acto administrativo por considerar.

“El día de hoy estamos presentando una denuncia en la sala tercera para la anulidad del acto administrativo de la resolución que hace que las placas de todos los autos de los panameños tengan un eslogan político del gobierno en turno. Lo que estamos buscando es la anulidad del acto administrativo el día de hoy”, precisó.

Chong detalló que, si bien las autoridades pueden regular aspectos técnicos de las placas, como dimensiones, diseño o elementos de identificación, no existe fundamento jurídico que permita la inclusión de mensajes políticos.

“No hay nada dentro ni del reglamento de tránsito ni de la Constitución ni de ninguna ley que le permita a estas personas, funcionarios, decidir que se puede incluir alguna frase política dentro de estas placas. Normalmente, las placas siempre han tenido algunas frases que no unen como país, algunas frases que tal vez son referentes a algo puntual que está sucediendo en el momento del país, pero no un eslogan político ”, sostuvo, al tiempo que recalcó que este tipo de decisiones rompe con la tradición de mensajes neutrales o de carácter nacional que históricamente han llevado las matrículas.

Por su parte, el diputado Augusto Palacios argumentó que la resolución podría constituir una violación directa a la Constitución, específicamente al artículo 18, el cual limita el accionar de los funcionarios públicos a lo que establece la ley. “El artículo 18 de la Constitución. El funcionario público no puede estar por encima de la ley y extralimitarse sus funciones también. Se ha violentado por medio de la resolución del año 2025, con fecha del 27”, afirmó.

El diputado también cuestionó el uso de recursos públicos para lo que calificó como propaganda política. “ Esta extralimitación porque los panameños no tenemos la obligación de pagar con nuestros recursos. Es decir, con el dinero los panameños no se puede pagar y hacer campaña política”, indicó. En ese sentido, subrayó que si bien el gobierno tiene derecho a difundir información institucional, debe hacerlo a través de mecanismos legales y sin comprometer la neutralidad del aparato estatal.

Asimismo, se refirió a los avances en la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional, destacando algunos puntos que, según dijo, buscan mejorar la transparencia y equidad en el órgano legislativo. Entre ellos, mencionó la eliminación de la discrecionalidad en el trámite de anteproyectos de ley.

“Ahora se van a debatir por orden cronológico, es decir, orden de prelación. Todos los artículos, todos los anteproyectos tienen que debatirse por orden de prelación a medida que son presentados, es decir, el proyecto número 5 no puede debatirse antes que el número 1. ”, explicó.

Sobre el proceso de selección de un futuro magistrado del Tribunal Electoral, Roberto Zúñiga advirtió que estarán vigilantes para evitar decisiones politizadas.

“Lo que nosotros hemos podido ver luego de la elección de la defensora es que precisamente hubo como un intercambio, se pretende ver como un intercambio de figuritas, el defensor a cambio del magistrado del tribunal electoral y yo creo que en un cargo tan importante como es el magistrado del tribunal electoral que es garante de los procesos democráticos electorales de nuestro país tiene que ser nuevamente un cargo independiente que cumpla con todos los elementos meritocráticos necesarios para poder ser garante de un elemento tan importante para los panameños que es la democracia, el poder participar libremente cada cinco años en un proceso electoral ”, expresó.

El diputado también reconoció que, aunque su bancada cuenta con 17 votos, será necesario construir consensos con otras fuerzas políticas para impulsar reformas. “Tenemos que tener la capacidad y madurez de lograr consensos y yo creo que eso es algo que hemos podido demostrarle al país en el último año”, afirmó.

Finalmente, el diputado Lenin Ulate se pronunció sobre recientes situaciones que, a su juicio, podrían constituir una obstrucción a la justicia, en referencia a la actuación de autoridades en investigaciones en curso. “Nosotros consideramos que ninguna autoridad debe estar por encima de la justicia para nosotros, en lo personal para mí esto, esto es una obstrucción a la justicia ”, señaló.

Ulate enfatizó la importancia de preservar la independencia de los órganos del Estado. “El órgano judicial, el ministerio público está ejerciéndose un rol de impartir justicia y ninguna autoridad puede estar por encima de estas acciones ”, concluyó.

La acción legal será presentada en las próximas horas como un mecanismo de control ciudadano frente a decisiones que, según la bancada Vamos, vulneran principios constitucionales, el uso adecuado de los recursos públicos y la neutralidad política del Estado.