Docentes destituidos piden voto de censura contra ministra de Educación en pleno de la Asamblea

<b>El dirigente de educadores Abundio Concepción</b> solicitó la tarde de este martes 28 de octubre en el pleno de la <b>Asamblea Nacional</b>, durante una cortesía de sala, ejercer su derecho constitucional a un voto de censura contra la ministra de Educación, Lucy Molinar, a quien acusó de mala gestión, desvinculación injusta de docentes y de no priorizar las necesidades reales del sector educativo.Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, Concepción recordó el reciente fallecimiento de Omar Torres, docente y defensor de los derechos de los educadores, y destacó que aún hay cientos de maestros separados de manera injusta desde el 14 de julio. <i>'¿Qué hacemos como primer órgano del Estado con respecto a una ministra que no es apta para su cargo?',</i> cuestionó Concepción.<b>El docente criticó la ejecución del presupuesto de educación</b> y aseguró que la ministra ha dejado <i>'muy mal el Ministerio de Educación'</i>, señalando que <b>muchas escuelas en comarcas siguen en condiciones precarias </b>y que los insumos y medicinas en hospitales no llegan adecuadamente a la población.Concepción también denunció que <b>ciertos directores designados por la actual administración continúan en sus cargos pese a órdenes de separación de la Contraloría</b>, afectando los derechos laborales de docentes y sus familias. Además, recordó que los educadores han mantenido vigilia frente a la Catedral para exigir diálogo con autoridades del Ejecutivo y garantizar los derechos de jubilados y pensionados en la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.El dirigente concluyó su intervención afirmando que Molinar no conoce la realidad educativa desde la experiencia del aula y que su perfil periodístico no le permite atender las necesidades del sector, por lo que reiteró su llamado a los diputados a ejercer su derecho al voto de censura como muestra de respaldo a los docentes y al pueblo panameño.