Ejecución en inversión de apenas 25% ralentiza la economía

El <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)</a></b> lidera la ejecución presupuestaria del gobierno central <b>con un 59 %, que corresponde a $43.1 millones</b>, según <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.mef.gob.pa/transparencia/informe-preliminar-de-la-ejecucion-presupuestaria-del-estado/" target="_blank">el informe de ejecución preliminar del presupuesto del sector público al 30 de junio de 2025</a></b> de la Dirección de Presupuesto de la Nación, publicado en la web del MEF.Entre sus principales iniciativas destacan el <b>Plan Misión Panamá</b>, una <b>estrategia para mejorar la proyección internacional del país, proteger sus intereses y fortalecer su participación en la economía global</b>, que ya alcanzó el 100 % de implementación <b>con una inversión de $500 mil </b>de acuerdo a información de los proyectos institucionales del MIRE, a junio de 2025.Además, la entidad ha trabajado en proyectos de digitalización, como la apostilla electrónica que tuvo una inversión de $375 mil y la automatización institucional que hasta junio lleva un 21 % de avance y $316 mil invertidos.Entre otras instituciones con una ejecución por encima del 50% (entre funcionamiento e inversión) están el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>.Mientras que <b>el Mides ha ejecutado $131.4 millones</b>, correspondiente al 53 % de su presupuesto, <b>el Minsa alcanza el 51 % con el gasto de $929.7 millones</b>.Los programas de mayor inversión del Mides son subsidios y ayudas sociales monetarias <b>como 120 a los 65, con un presupuesto de $158 millones, el programa Ángel Guardián, con $12.75 millones</b>.En cambio, el programa de <b>Alfabetización con Voluntariado Juvenil</b> apenas cuenta con $2.06 millones de inversión, y a junio de este año alcanza un 14 % de progreso.