‘El Cristo Negro me sacó de las pandillas’: la historia de un devoto que camina hasta Portobelo

<b>Miguel Rodríguez, un panameño de 40 años</b>, camina cada año los casi cien kilómetros que hay entre una barriada popular de la Ciudad de Panamá y<b> la localidad caribeña de Portobelo</b>, para agradecerle al Cristo Negro el milagro de sacarlo de las pandillas.Este hombre delgado y espigado explica a EFE -cerca de la iglesia de San Felipe, donde está el altar del Cristo Negro- que comenzó a venerar esta advocación cuando tenía 14 años gracias a la influencia de su abuelo, pues <b>'estaba bien descarrilado por la parte de las pandillas'</b> juveniles.