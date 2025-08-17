Empresarios reclaman avances en la Asamblea y pide priorizar presupuesto, vivienda y anticorrupción

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> cuestionó con firmeza la falta de avances en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, a la que acusa de haber perdido ya <b>mes y medio en discursos, fotos y negociaciones políticas estériles</b>, mientras el país continúa esperando respuestas concretas a problemas urgentes.<i>'Ese tiempo muerto es un lujo que Panamá no puede darse'</i>, advirtió la organización, señalando que, tras la conformación de comisiones y juntas directivas, ha llegado la hora de trabajar en serio.La Cciap instó a que la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a> arranque de inmediato con las vistas presupuestarias</b>, subrayando que no se trata de un trámite más, sino de la herramienta clave para garantizar que el <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado</a></b> se construya con <b>transparencia, rendición de cuentas y prioridades reales</b>.Según la organización, de haberse asumido con seriedad este proceso en años anteriores, hoy no se estaría discutiendo la eliminación de <b>jubilaciones especiales</b> para magistrados de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b>, jueces y magistrados de tribunales superiores, beneficios que calificó como <b>privilegios insostenibles</b>.La Cámara recordó que existen proyectos cruciales en espera, como la revisión de la <b>Ley 468 de <a href="/tag/-/meta/interes-preferencial">intereses preferenciales</a></b> para facilitar la construcción y el acceso a la vivienda, la regulación del <b>hospedaje turístico de corta estancia</b> para dinamizar turismo, comercio y servicios, y la discusión de una <b>Ley General Anticorrupción</b> junto con reformas al Código Penal, indispensables para combatir la corrupción y devolver confianza a las instituciones.En ese sentido, advirtió que <b>no es legislar intentar aprobar amnistías para favorecer a condenados o implicados en casos emblemáticos de corrupción</b>, pues eso representaría una traición a la confianza ciudadana.La Cciap también reclamó una revisión inmediata del <b><a href="/tag/-/meta/reglamento-interno">Reglamento Interno de la Asamblea</a></b>, al considerar que las maniobras políticas y negociaciones para controlar, repartir o bloquear el trabajo legislativo solo paralizan al país.<i>'Panamá necesita una Asamblea funcional, productiva y responsable. Ya perdimos 45 días. La única negociación que queremos es con el pueblo: leyes que beneficien a todos'</i>, enfatizó <b>Juan Alberto Arias S., presidente de la Cciap</b>.