Entre reiterados pedidos de informes y críticas a Mulino, avanzan consultas a reformas de la CSS

Transcurrido ya el octavo día de consultas al proyecto de ley 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), y a pesar de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, solicitó el pasado sábado ser concretos en la discusión y posterior aprobación de este proyecto, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó una nueva resolución en la que piden al órgano Ejecutivo la entrega de una serie de informes que sustentan la sostenibilidad del proyecto de reformas presentado por el Gobierno.

El pedido de la Comisión de Salud, a propuesta impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames, busca que el Ejecutivo les suministre la base de datos de cotizantes y pensiones del subsistema de beneficio definido y el subsistema mixto a la fecha, factores biométricos utilizados y aprobados por la junta directiva de la Caja de Seguro Social, información demográfica relevante utilizada para la evaluación de la propuesta presentada.

También piden los supuestos utilizados para las proyecciones demográficas y financieras de los beneficios de sobrevivientes en ambos subsistemas y el sustento técnico de los factores utilizados para el cálculo de las pensiones a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Además, solicitan un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la evaluación actuarial del sistema de pensiones panameño al 31 de diciembre de 2019 y la actualización al 2022 de todos los insumos utilizados por la OIT, para la valuación actuarial del sistema de pensiones panameño.

La solicitud se da a pesar de que el pasado sábado el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el director de la CSS, Dino Mon, explicaran a los diputados sobre las corridas y sustento financiero del proyecto de reformas.

Al respecto, y tras esta nueva petición, Dino Mon manifestó que la información se presentó y se les entregó de manera completa el sábado.

“Con mucho gusto se la volvemos a entregar; ellos han pedido no solo información del sábado, sino información de estudios actuariales viejos que se habían generado, que no entendemos qué responsabilidad tiene este gobierno de dar información de la OIT, pero con mucho gusto, como es una información pública, la buscaremos, la compendiaremos y se la haremos llegar sin ningún problema”, precisó Mon.

Continuó diciendo que “la verdad es que yo ya no puedo decir qué es lo que se pretende, yo estoy como invitado aquí para oír todo lo que se dice. La OIT ni entrega modelo, entrega un diagnóstico, se demora de seis a siete meses en analizar la data y luego viene y solo da los resultados de la misma manera en que se han dado [...] Vamos a dar toda la información que tengamos, la que no tenemos y que no es nuestra responsabilidad, no la daremos”, afirmó Mon.

La presidenta de la Asamblea manifestó el pasado sábado que “ya es hora de que este tema vaya aterrizando, para que la población esté tranquila en que su participación no haya caído en oídos sordos, por lo que no se debe seguir divagando sobre este tema que necesita avanzar”.

A lo largo de estos ocho días de consultas por un lado, los cuestionamientos del sector obrero han estado dirigidos a rechazar el proyecto y exigir que se retome en su totalidad el sistema solidario en las jubilaciones.

Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), ha cuestionado la propuesta, la cual, asegura, pretende imponer facultades extraordinarias al actual director de la CSS, Dino Mon, para manejar fondos millonarios, a sabiendas de que se trata de un empresario que proviene de las aseguradoras.

Por su parte, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), calificó el proyecto como una “estafa”, tras señalar que no atiende el interés nacional, sino al sistema financiero, además de que aumenta de 240 cuotas a 276 para poder jubilarse.

En tanto, sectores empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de su presidente Temístocles Rosas, coinciden con otros sectores en la gravedad de la situación de la CSS, y advierten de que se hace impostergable la solución del problema.

Rosas ha planteado la importancia de dejar a un lado las ideologías y las diferencias personales, dado que la población espera que este debate nos lleve a consensos y respuestas concretas.

Ayer, en la continuación de este proceso de consultas, se avanzó con varios participantes. Para Celia Colina, del Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, la reforma planteada “es una gran decepción’’.

Calificó de engañosa la propuesta, porque aunque el Órgano Ejecutivo ha indicado que no habría privatización de la CSS, el proyecto contempla dar la potestad de administrar el fondo general de reserva de la entidad a personas jurídicas externas. “Eso es privatizar”, exclamó.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos de Enfermería, Vielka Rosero, pidió no lesionar al pueblo panameño con el alza de la edad de jubilación y “menos a las mujeres que trabajan en la parte médica, porque al final no se sabrá quién es el paciente y la enfermera [...] “Nosotras qué pecado hemos hecho para que nos quieran castigar con tres años más, de 57 a 60”, exclamó Rosero.

Mientras que Eduardo García, estudiante universitario del FER 29, sostuvo que la mejor propuesta que hay para salvar la CSS en estos momentos es archivar el proyecto presentado por el Gobierno y volver al sistema solidario.

Manifestó que la clave para que la CSS tenga una fuente importante de recursos es garantizar el pleno empleo y consideró que las jubilaciones deben mantenerse como están en la actualidad, con 57 años las mujeres y 62 años los hombres.

García tildó además de irrespetuoso al presidente de la República, José Raúl Mulino, que la semana pasada criticó duramente a quienes se oponen a este proyecto de ley.

El presidente Mulino en su última conferencia de prensa, al referirse a las consultas que se realizan en la Comisión de Trabajo, dijo que era necesarias, pero recalcó que no era bueno “malgastar el tiempo útil de los diputados y del equipo técnico, tanto del Ministerio como de la Caja, para que estén oyendo locuras allí y mentiras”.

Agregó que la mayoría que rechaza las reformas es de la “izquierda”. “Que dejen la necedad... Salvo muy honrosas disertaciones, yo no he escuchado a ninguno hacer una propuesta que valga nada”, afirmó Mulino.

El proceso de consultas continúa hoy en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en su noveno día.