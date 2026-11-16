¿Están los ahorros protegidos en Panamá? La Superintendencia analizará seguro tras bancarrota de Ueno Bank

La posibilidad de que Panamá cuente con un seguro para respaldar a los ahorristas del centro bancario es una de las discusiones que ha abierto el escándalo financiero, político y judicial que sacude a Paraguay. La intervención del regulador al banco privado Ueno Bank, así como la destitución y detención del presidente de ese país suramericano, Santiago Peña, por el conflicto de interés, han extendido hasta el istmo el debate sobre la fortaleza de la banca y las garantías para sus depositantes. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) confirmó en exclusiva a La Estrella de Panamá que el próximo año efectuará “un estudio de factibilidad para la creación de un fondo de garantía o de depósitos” en el país. El asunto ya estaba en evaluación desde hace años por las autoridades locales, confirmó la institución supervisora, liderada por el superintendente Milton Ayón Wong. Sin embargo, con el colapso de Ueno Bank, el tema ha recobrado relevancia. Su eventual implementación “requiere estudiar cuidadosamente aspectos como el alcance de la cobertura, los montos protegidos, el modelo de administración, la estructura de financiamiento y su articulación con los mecanismos de resolución bancaria”.

Precisamente, el fondo de garantía permitió en Paraguay devolver al menos una parte de los recursos al 100% de los ahorristas con derecho a la garantía de depósitos, mientras que quedaron pendientes los montos que superaban el límite de cobertura establecido. Este fondo de garantía cubre hasta 228 millones de guaraníes, equivalentes a casi $37,000, según el tipo de cambio.

“Nuestro interés es continuar evaluando las mejores prácticas internacionales y las alternativas que permitan fortalecer la protección de los depositantes, sin comprometer la solidez ni la competitividad de nuestro centro bancario”, contestó la SBP a este diario.

La entidad añadió que “la protección del ahorro del público es un elemento importante para fortalecer la confianza y la estabilidad del sistema bancario. Por ello, es un tema que merece una evaluación técnica y responsable”.

¿Quién pagaría este seguro?

De implementarse, la Superintendencia informó que una de las alternativas recomendadas para financiarlo sería un modelo en el que los bancos realicen aportes periódicos a un fondo común. De esta manera, los recursos no provendrían directamente de los ahorristas ni representarían una carga para el presupuesto estatal. Aunque se recomienda que sean los bancos quienes realicen los aportes al fondo de garantía o de depósitos, su implementación sí podría tener efectos indirectos para los cuentahabientes. “Consideramos que indirectamente esto tendría una incidencia sobre la tasa de interés que estos bancos pagarían sobre los depósitos que pasarían a ser cubiertos o protegidos por dicho fondo”, añadió la SBP por correo electrónico, en respuesta a las preguntas de La Decana. Lo fundamental es que cualquier mecanismo en este sentido responda a las particularidades de Panamá como economía dolarizada y preserve los incentivos para una gestión bancaria responsable.

Panamá pone sus bardas en remojo

Al comparar las regulaciones de Panamá y Paraguay, la panameña “supera de manera importante” a la paraguaya en los niveles de exigencia prudencial, gestión de riesgos, gobernanza corporativa y colchones de conservación de capital, estimó Amauri Castillo, exsuperintendente de bancos. Sin embargo, “debemos retomar esa discusión y explorar un esquema de crear un fondo privado de garantía para asegurar los depósitos de los ahorristas”, sugirió Castillo.

La pregunta, dijo, es quién lo financiaría. Como alternativa, sugirió adoptar un modelo como el de Paraguay, en el que los bancos realicen aportes proporcionales a sus depósitos o activos para crear el fondo, como ocurre también en Brasil y otros países. Actualmente, lo que existe es una orden de prelación en la Ley Bancaria que establece que, en caso de liquidación forzosa de una entidad, los primeros depósitos que deben atenderse son los de hasta $10,000. Esto constituye una especie de “seguro” de depósitos implícito, describió. En el caso de Ueno Bank, intervenido el pasado 2 de noviembre, la entidad manejaba $2,061 millones en depósitos privados y $850 millones de instituciones públicas y fondos destinados a jubilaciones y prestaciones de salud.

Ley de resolución bancaria

La principal reflexión para Panamá a partir de este caso es la importancia de contar con mecanismos adecuados de protección a los depositantes y de resolución bancaria que permitan actuar oportunamente ante situaciones de dificultad en una entidad financiera, señaló la SBP. Esto se debe a que la estabilidad del sistema bancario no depende únicamente de la solidez individual de los bancos, sino también de la capacidad institucional para prevenir y responder de manera ordenada ante eventuales situaciones de riesgo.