Ferrer: ‘Los detalles de la ley no están disponibles, pero lo importante es que tenga un plazo más largo’

La pérdida de aproximadamente $300 millones en la venta de casas nuevas desde mediados de 2024 a la fecha, producto de la incertidumbre a la posible modificación a la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de interés preferencial de vivienda, donde el Gobierno Nacional pretende bajar el valor del tramo de $120.000 a $100.000 no solo viene frenando el desarrollo de unos 75 proyectos sino que ha provocado la perdida de unos 12.000 empleos directos en el sector construcción. Sin embargo, el gremio de la construcción, así como promotores y desarrolladores están a la expectativa de la presentación del proyecto de ley en el Ejecutivo y Legislativo, así lo dio a conocer a La Estrella de Panamá, Alejandro Ferrer Solís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), quien el viernes participó en una reunión con el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, junto a promotores y desarrolladores del interior del país, para hablar de algunos de los puntos que les gustaría contemple la propuesta de normativa y, aunque no tuvieron acceso al documento, hicieron aportes.

¿A qué se debió la reunión en el Miviot?

Fue para hablar de la ley de interés preferencial, específicamente de algunos temas. Uno de ellos es la transición, porque tenemos una ley actual con una fecha de vencimiento entre agosto y diciembre. En agosto, para el permiso de ocupación y diciembre, para los últimos desembolsos. Y, ¿cómo sería la transición ante la nueva ley? Si se promulga en los próximos días como queremos que sea, ese artículo transitorio entre la ley existente a la ley nueva, ayudaría porque podrían surgir situaciones operativas, especialmente, como diferencias entre los beneficios que ofrece una ley versus la otra. Así que pusimos en la mesa la importancia de tener un artículo transitorio, que permita una migración entre las dos leyes. Por otro lado, hablamos del tema bancario. Podemos tener la mejor ley, pero si los bancos no participan del segmento de interés preferencial porque se les debe mucho dinero, entonces, la ley va a tener poca utilidad. El monto de lo adeudado no nos los dieron, pero la intención del Gobierno es cancelar la deuda, lo que se debe poner al día en este primer semestre de 2025. Esa es la intención del Gobierno. También el apoyo de la banca estatal es clave en el tema de interés preferencial. La banca estatal está interesada en continuar con este proyecto y la idea no es que sea nada más la estatal, sino que hayan las condiciones para que los bancos del Estado y los bancos privados puedan prestar dentro de la ley. El otro tema que hablamos es sobre dónde están las ventajas de la ley en la reactivación económica que necesita la industria. La industria no es solo interés preferencial, sabemos que hay un número importante de proyectos que están detenidos a la espera de conocer la extensión de la ley, y lo que queremos es conocer el periodo de extensión [de la ley de interés preferencial] para efectos de poder seguir invirtiendo, comprando tierra, desarrollando proyectos, lo que va a permitir la reactivación que tanto necesita la industria. También tratamos de que esta ley tenga un plazo mayor para que se puedan hacer inversiones a largo plazo, que no sea de dos años, en dos años, porque dos años es muy poco tiempo. Y, ante los cambios que ha habido en políticas de incentivos en la industria, creo que habría algún tipo de aprensión de que si en dos años me cambian las reglas ¿cómo quedo?, ¿cómo quedan mis proyectos? Los detalles de la ley no están todavía disponibles para nosotros, pero hablamos de la ley de interés preferencial y la importancia de que esta ley tenga un plazo, más largo del que tuvo anteriormente.

¿Cómo usted califica esa reunión?

Positiva porque tocamos temas que son importantes más allá de los detalles de la ley, como el incentivo y además sé que van a venir cuando ya esté debidamente aprobada por el Consejo de Gabinete. También les explicamos la necesidad de que [...] esto sea tratado en Gabinete, ya que han transcurrido algunas semanas y por diferentes razones no ha podido entrar. Entendemos que este martes finalmente será presentado al Gabinete para su aprobación.

El martes se estuvo hablando del cobro del 3 %. ¿Eso se abordó en la reunión con parte de la banca estatal?

Realmente no, porque eso es un tema discrecional del banco. Digamos, eso es una situación que algunos bancos del Estado han tomado como decisión. Eso no va a estar regulado en ninguna ley, así que ese no fue tema de la reunión de hoy. Evidentemente, agregarle costos a la transacción no ayuda a nadie. Estamos en una situación difícil, y la intención de esto es tratar de eliminar costos, de ponerlo lo más sencillo posible. Es una realidad que parte de la situación de que a los panameños en este momento se les hace difícil calificar como comprador a una casa si no hay incentivos. Pienso que al final lo que necesitamos como país es poder generar más empleos y mejor remunerados, para que entonces podamos adquirir viviendas sin la necesidad de incentivos. Ese sería el caso ideal, pero estas cosas no se dan de la noche a la mañana. Tendríamos que traer inversión directa, de nuevo, empleos de calidad. O sea, hemos tenido un año complicado del punto de vista de desempleo, con un 9,3 %. Se han perdido más de 50.000 empleos en el último año, 12.000 de ellos en la construcción. Todos esos factores generales no ayudan a la adquisición de viviendas, porque no hay empleo, no hay cómo ¿con qué vas a comprar?

¿Cómo usted vislumbra que se va a estar desarrollando el 2025, más allá del proyecto de ley?

La realidad es que tenemos una tasa de desempleo alta para nuestros estándares. El producto interno bruto va a crecer alrededor del 3 %. La construcción realmente ha sufrido en el último año. Indicadores de venta de cemento han estado a la baja. Hay 24 % menos de viviendas colocadas, así que este año realmente no arrancó de manera fácil. Pienso que los pronósticos son conservadores, esto no va a crear un gran movimiento de la noche a la mañana, pero sí es necesario para el futuro cercano tener las reglas claras y eso lo vamos a conseguir a través de la nueva ley de interés preferencial. Ojalá que la dinamización de la economía, que el gobierno pueda también sacar nuevos proyectos que generen más empleo, ayuden un poco a reactivar el sector. Eso es lo que estamos esperando.

Usted hizo mención del costo de los materiales de construcción, del cemento. ¿Qué otros materiales podrían estar subiendo?

Realmente, el comentario no va hacia un comportamiento de precio, sino a una reducción de los volúmenes. Es decir, se está vendiendo menos cemento, menos concreto, pero no necesariamente es porque está más caro. De hecho, yo creo que hoy por hoy, hay una gran competencia en el mercado de concreto premezclado. Es decir, hay muchas concreteras y hay poco trabajo. La pelea es de precio. Estamos frente a una pelea de precio en el rubro de concreto para ser específico, pero en este momento yo no pienso que nuestra situación se está viendo afectada porque hay una gran alza en materiales. De hecho, la inflación que se pronostica para el 2025 es 0,7 %. Eso pensaría yo que es un indicador bastante bueno.

¿Tenemos presiones políticas de Estados Unidos, eso tendrá algún efecto en el costo de importar algunos materiales de construcción?

No, no vamos a estar para decir diciendo, sí creo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado muestras de ser un presidente que en poco tiempo ha querido sacudir al mundo con cambios relevantes, con sus socios comerciales importantes, políticas arancelarias que van a encarecer las importaciones para Estados Unidos. Donde Panamá se viera afectado sería si él adquiere una política monetaria diferente que afecte el dólar y por ende nos afecte a nosotros, así que esperemos que no haya ningún llamado que nos afecte desde el punto de vista la moneda.

¿Luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que Capac es “cómplice” del Suntracs por las huelgas, qué piensa usted de eso?

Primero nosotros no queremos protestas en nuestras obras. No queremos que los obreros de la industria lleven adelante protestas en nuestros proyectos y mucho menos que se salgan de control como pasó recientemente. Esas son situaciones que se dan porque Suntracs, además, de ser un sindicato que mantiene una relación laboral con nosotros, tiene un proyecto político donde ellos movilizan personas para oponerse a otra cosa. De hecho, la raíz del problema fue la reforma local social. No tiene nada que ver con un conflicto laboral, que es lo que realmente es nuestra relación primordial con Suntracs. Así que yo creo que por más que de alguna forma se den cosas dentro de los proyectos, eso no está vinculado a nosotros y el hecho de que tengamos que firmar una convención colectiva no significa que estemos de acuerdo con que se proteste de esa manera. Más bien hemos pedido que este tipo de aporte que tengan ellos que hacer se hagan en los canales correspondientes. En la Asamblea, en la comisión, en su momento hubo el espacio para opinar sobre el proyecto y pensamos que es la forma correcta de hacer sentir su opinión sobre el proyecto de leer el Seguro Social.

En la línea de la convención colectiva, ¿ya tienen fecha, calendario para el inicio de estas negociaciones?

Este año nos toca negociar convención colectiva, usualmente la mesa se está instalando en el mes de octubre.

¿Nos podría hablar acerca de los proyectos, ferias donde la banca estatal no está participando?

Estamos haciendo un llamado a la participación de la banca estatal porque históricamente ha sido relevante en el interés preferencial. Y, realmente, todos tenemos que sacar adelante la industria. Como contratistas, como promotores, el gobierno brindando las mejores opciones posibles, incentivos, y la banca con el apoyo financiero al comprador. Así que esto es un esfuerzo conjunto y la intención es que tanto banca estatal como banca privada vean en esto un segmento de negocio, el que puedan apoyar para la reactivación de la industria.

¿Usted se ha acercado a los bancos, como Capac?

Hemos tenido muchas reuniones con bancos porque a medida que se ha discutido el tema de ley de interés preferencial, si hemos querido entender cuál es su posición, cómo lo ven. Hemos tenido conversaciones por separado con los bancos que usualmente participan en nuestros eventos para entender cuál es su visión frente a la situación actual y específicamente la cartera de interés preferencial.

¿Y, en este caso, conversaron con Caja de Ahorros?

Con la Caja de Ahorros no hemos conversado, hemos conversado con bancos privados, esencialmente que son los que han acudido a nuestro llamado para reunirnos.

¿Cómo van los proyectos de APP (Asociación Público-Privada) en lo que es materia de construcción?