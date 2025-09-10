Gabinete aprueba extensión de concesión del corredor Norte hasta 2058

El Consejo de Gabinete autorizó, mediante la Resolución 103-25, al Ministerio de Obras Públicas para que suscriba la adenda No. 12 al contrato No. 98 de 29 de diciembre de 1994, lo que permitirá extender por 30 años el periodo de concesión del corredor Norte, administrado por la sociedad Ena Norte, S. A.

Con esa decisión, el plazo de la concesión se prolongará hasta el 15 de marzo de 2058, unificando la fecha de vencimiento de todos los tramos bajo administración de Ena Norte, S. A. o hasta que la concesionaria recupere el monto total recuperable, según lo que ocurra primero.

Los tramos incluidos en la concesión son:

Fase I: Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad.

Fase II A: Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre.

Tramo I: Panamá – Madden.

La solicitud fue presentada por la Empresa Nacional de Autopistas, S. A., en calidad de apoderada de Ena Norte, S. A., con el objetivo de generar un espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, garantizar el cumplimiento del servicio y habilitar recursos para nuevas inversiones.

Entre las obras proyectadas figuran la rehabilitación de infraestructura vial existente, construcción de accesos esenciales y ampliaciones del corredor Norte, buscando atender la creciente demanda de movilidad en la capital y sus áreas aledañas.

Con esa prórroga, el Gobierno asegura la continuidad de la operación del corredor Norte y a la vez abre paso a proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la conectividad y el desarrollo urbano de Panamá.