Agroferias del IMA | Aquí venderán arroz barato este 26 y 27 de agosto

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>jueves 21 de agosto desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este martes 26 de agosto:</b><b>Veraguas: </b>Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera<b>Panamá Oeste: </b>Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.<b>Panamá: </b>Comunidad de Génesis, corregimiento Las Mañanitas, distrito de Panamá.<b>Coclé: </b>Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.<b>Los Santos: </b>Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas<b>Coclé: </b>Junta de Desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé<b>Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Los Limones, distrito de Barú<b>Herrera: </b>Casa Comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este miércoles 27 de agosto:</b><b>Panama Oeste:</b> Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.<b>Panama Este:</b> Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.<b>Colón: </b>Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.<b>Veraguas: </b>Casa Comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.<b>Chiriquí: </b>Cancha Comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.<b>Los Santos: </b>Predios de la Universidad Tecnológica, distrito de Los Santos.<b>Herrera: </b>Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos<b>Panamá: </b>Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá<b>Darién:</b> Cancha de la Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.