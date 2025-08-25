Agroferias del IMA | Aquí venderán arroz barato este 26 y 27 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el jueves 21 de agosto desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este martes 26 de agosto:

Veraguas: Cancha techada de Santa Fe, corregimiento de Santa Fe cabecera

Panamá Oeste: Cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Panamá: Comunidad de Génesis, corregimiento Las Mañanitas, distrito de Panamá.

Coclé: Parque frente al puesto de salud, corregimiento de Capellanía, distrito de Natá.

Los Santos: Plaza Praga de Las Tablas, distrito de Las Tablas

Coclé: Junta de Desarrollo de El Coco, distrito de Penonomé

Chiriquí: Cancha Comunal de Los Limones, distrito de Barú

Herrera: Casa Comunal de Entradero del Castillo, distrito de Ocú

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este miércoles 27 de agosto:

Panama Oeste: Cancha techada barriada Panamá, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

Panama Este: Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.

Colón: Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.

Veraguas: Casa Comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.

Chiriquí: Cancha Comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.

Los Santos: Predios de la Universidad Tecnológica, distrito de Los Santos.

Herrera: Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos

Panamá: Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá

Darién: Cancha de la Escuela de El Real, corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.