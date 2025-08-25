Paciente sufre quemaduras, Hospital Nicolás A. Solano suspende a médico

El Hospital Regional Nicolás A. Solano (Hrnas) informó este lunes que suspendió los turnos de un médico involucrado en un procedimiento durante el cual un paciente sufrió quemaduras mientras se le realizaba la limpieza de una herida abdominal.

La institución detalló que, además de las acciones administrativas que ya se iniciaron contra el galeno, se mantiene plena colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, el hecho ocurrió el pasado viernes 22 de agosto. Actualmente, se mantienen realizando oficios dentro del centro hospitalario con el fin de determinar si existió la comisión de un delito.

De manera paralela, la dirección médica, con el apoyo del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró que está reforzando los protocolos de atención con énfasis en la humanización del servicio, a fin de garantizar una atención médica digna y empática para la población de Panamá Oeste.

“El hospital ofrece disculpas al paciente y a sus familiares por la situación que han tenido que enfrentar en nuestras instalaciones”, expresó la entidad en su comunicado oficial.