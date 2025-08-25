Paciente sufre quemaduras, Hospital Nicolás A. Solano suspende a médico

El <b><a href="/tag/-/meta/hospital-nicolas-solano">Hospital Regional Nicolás A. Solano (Hrnas)</a></b> informó este lunes que suspendió los turnos de un médico involucrado en un <b>procedimiento durante el cual un paciente sufrió quemaduras</b> mientras se le realizaba la <b>limpieza de una herida abdominal</b>.La institución detalló que, además de las acciones administrativas que ya se iniciaron contra el galeno, <b>se mantiene plena colaboración con el <a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a> en las investigaciones correspondientes</b>.De acuerdo a la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b>, el hecho ocurrió el pasado viernes <b>22 de agosto</b>. Actualmente, se mantienen realizando oficios dentro del centro hospitalario <b>con el fin de determinar si existió la comisión de un delito</b>. De manera paralela, la dirección médica, con el apoyo del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, aseguró que <b>está reforzando los protocolos de atención con énfasis en la humanización del servicio</b>, a fin de garantizar una atención médica digna y empática para la población de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">Panamá Oeste</a></b>.<i>'El hospital ofrece disculpas al paciente y a sus familiares por la situación que han tenido que enfrentar en nuestras instalaciones'</i>, expresó la entidad en su comunicado oficial.