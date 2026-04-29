Agroferias del IMA este 1 de mayo: conozca el único punto de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este 1 de mayo se llevará a cabo una agroferia en una provincia del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.