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Información útil

Agroferias del IMA este 1 de mayo: conozca el único punto de venta

El IMA realizará agroferia en un solo lugar este Día del Trabajador
El IMA realizará agroferia en un solo lugar este Día del Trabajador Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/04/2026 14:03
Las agroferias del IMA operarán de forma limitada este 1 de mayo, con ventas en un único lugar.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este 1 de mayo se llevará a cabo una agroferia en una provincia del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferia del IMA este 1 de mayo

Para el viernes 1 de mayo, el IMA realizará una agroferia en la siguiente ubicación:

-Colón: Plaza del Cristo Redentor en el paseo Marino, corregimiento de Buena Vista, distrito de Colón

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