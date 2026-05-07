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Información útil

Agroferias del IMA este 9 de mayo: conozca el único punto de venta

El IMA realizará agroferia en un solo lugar este sábado 9 de mayo.
El IMA realizará agroferia en un solo lugar este sábado 9 de mayo. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/05/2026 13:13
Las agroferias del IMA operarán de forma limitada este sábado 9 de mayo, con ventas en un único lugar.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este sábado 9 de mayo se llevará a cabo una agroferia en una provincia del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferia del IMA este sábado 9 de mayo

Para el sábado 9 de mayo, el IMA realizará una agroferia en la siguiente ubicación:

-Coclé: Casa Comunal de San Cristóbal en el corregimiento de Río Indio en el distrito de Penonomé.

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