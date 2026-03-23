Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta del 25 de marzo

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este miércoles 25 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Calendario de Agroferias del miércoles 25 de marzo

Para el miércoles 25 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé.

-Panamá: Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, en El Cacao, distrito de Capira.

-Veraguas: Casa del Protectos, terreos de la feria de Chitra en el distrito de Calobre y en la Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

-Bocas del Toro: Casa Comunal de Valle del Risco, en el distrito de Altamirante.

-Panamá Este: Parque de Margarita en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha de Loma de San Pedro, en el Tejar en el distrito de Alanje.

-Herrera: Junta Comunal de Quebrada del Ciprian, distrito de Las Minas.

-Comarca Ngäbe Buglé: Peñas Blancas, distrito de Müna.