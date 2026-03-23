Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta del 25 de marzo

Para el miércoles 25 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé.<b>-Panamá: </b>Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, en El Cacao, distrito de Capira.<b>-Veraguas: </b>Casa del Protectos, terreos de la feria de Chitra en el distrito de Calobre y en la Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.<b>-Bocas del Toro:</b> Casa Comunal de Valle del Risco, en el distrito de Altamirante.<b>-Panamá Este: </b>Parque de Margarita en el distrito de Chepo.<b>-Chiriquí: </b>Cancha de Loma de San Pedro, en el Tejar en el distrito de Alanje.<b>-Herrera: </b>Junta Comunal de Quebrada del Ciprian, distrito de Las Minas.<b>-Comarca Ngäbe Buglé:</b> Peñas Blancas, distrito de Müna.