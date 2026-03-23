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PANAMÁ

Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta del 25 de marzo

El IMA anuncia puntos de agroferias para el 25 de marzo
El IMA anuncia puntos de agroferias para el 25 de marzo IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/03/2026 15:07
El IMA realizará agroferias este miércoles 25 de marzo desde las 8:00 a.m. en diferentes sectores del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este miércoles 25 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del miércoles 25 de marzo

Para el miércoles 25 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé.

-Panamá: Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundú.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, en El Cacao, distrito de Capira.

-Veraguas: Casa del Protectos, terreos de la feria de Chitra en el distrito de Calobre y en la Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

-Bocas del Toro: Casa Comunal de Valle del Risco, en el distrito de Altamirante.

-Panamá Este: Parque de Margarita en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha de Loma de San Pedro, en el Tejar en el distrito de Alanje.

-Herrera: Junta Comunal de Quebrada del Ciprian, distrito de Las Minas.

-Comarca Ngäbe Buglé: Peñas Blancas, distrito de Müna.

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