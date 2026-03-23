Panamá pone en marcha su Estrategia Nacional de Semiconductores con inversión de $105 millones

Representantes de diversos sectores vinculados al crecimiento de la industria tecnológica participaron en una mesa redonda organizada por la embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, con el objetivo de analizar las oportunidades que surgen en este ecosistema de industrias, logística y comercio. La viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, representó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en el encuentro, en el que también estuvieron presentes la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), gremios empresariales, organizaciones de comercio binacional con Alemania y Estados Unidos, además de empresas multinacionales.

Ábrego destacó las ventajas competitivas del país como hub estratégico y logístico en la región. “Como Estado ofrecemos un ecosistema favorable para la atracción de la industria de semiconductores; además, es importante la capacitación y formación del recurso humano que está siendo implementado por la Universidad Tecnológica”, señaló. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Semiconductores, un plan quinquenal liderado por el MICI y SENACYT, que contempla una inversión estatal de $105 millones. La iniciativa, anunciada por el presidente José Raúl Mulino, busca posicionar a Panamá como un actor protagónico en el ecosistema global de semiconductores. “Queremos hacer de nuestro país un lugar importante en el mundo dentro de esta industria”, afirmó el mandatario. La estrategia apunta al ensamblaje, prueba, empaquetado y diseño de semiconductores, integrando al país en fases clave de la cadena global, con énfasis en la formación de talento, atracción de inversiones y creación de infraestructura.

En una entrevista exclusiva para La Estrella de Panamá, Darío Solís Caballero, comisionado Nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), detalló las oportunidades que generará la Estrategia en materia de empleo que se vislumbran y los retos que enfrenta el país para posicionarse en la cadena global de valor de esta industria. Solís mencionó que con esta Estrategia buscan incentivar el emprendimiento local, mediante premios a la innovación, el fortalecemiento a empresas que ya operan en Panamá y atraer nuevas compañías internacionales. “Todo esto generará plazas de trabajo y nuevas oportunidades”, destacó. El comisionado subrayó que Panamá ya cuenta con zonas de desarrollo económico como la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico, que son ejemplos claros. Sin embargo, aclaró que esta tecnología puede desplegarse en todo el país, con aplicaciones en agricultura, pesca, gestión ambiental y más. La estrategia busca oportunidades a nivel nacional. Con la inversión de $100 millones, Solís explicó que estos recursos se destinarán principalmente al desarrollo de talento humano, promoción internacional y construcción de facilidades como el Centro de Tecnologías Avanzadas para Semiconductores (CITAS). Otro eslabón de la estrategia es destaca la labor de la subcomisión de talento humano, un área que el comisionado definió como el motor principal de todo el proyecto, asegurando que la formación especializada debe ser un proceso continuo que abarque desde la educación básica hasta los niveles de doctorado. La estrategia, dijo, busca que la enseñanza de la ciencia en la secundaria y los programas de ingeniería en las universidades se alineen estrictamente con las demandas avanzadas del mercado de semiconductores. A través del impulso de becas de Senacyt y colaboraciones con países socios, explicó que se pretende producir conocimiento y técnica a nivel local que pueda competir globalmente. Un ejemplo claro de esta ventaja competitiva es la relación preexistente de Panamá con potencias tecnológicas como Japón.