Panamá pone en marcha su Estrategia Nacional de Semiconductores con inversión de $105 millones

Representantes de diversos sectores vinculados al crecimiento de la industria tecnológica participaron en una mesa redonda organizada por la embajada del Reino de los Países Bajos en Panamá, con el objetivo de analizar las oportunidades que surgen en este ecosistema de industrias, logística y comercio.La viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, representó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en el encuentro, en el que también estuvieron presentes la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), gremios empresariales, organizaciones de comercio binacional con Alemania y Estados Unidos, además de empresas multinacionales.