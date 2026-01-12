¡Atención jubilados y pensionados! Conozca cuándo se pagará el bono permanente 2026

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente anual de 140 dólares, el cual será distribuido en tres pagos durante el año.

El beneficio económico se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre. No obstante, la fecha exacta de cada desembolso será determinada por la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que deberá anunciar si el pago se realizará en la primera o segunda quincena de cada mes correspondiente.

La medida busca brindar un apoyo económico adicional a los jubilados y pensionados, contribuyendo a aliviar los gastos básicos de este sector de la población.