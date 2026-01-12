  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¡Atención jubilados y pensionados! Conozca cuándo se pagará el bono permanente 2026

El bono permanente a jubilados y pensionados se pagará en tres desembolsos durante el año, según establece la Ley.
El bono permanente a jubilados y pensionados se pagará en tres desembolsos durante el año, según establece la Ley. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/01/2026 11:06
La Ley 438 establece un bono anual de $140 para jubilados y pensionados en Panamá.

De acuerdo con la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente anual de 140 dólares, el cual será distribuido en tres pagos durante el año.

El beneficio económico se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre. No obstante, la fecha exacta de cada desembolso será determinada por la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que deberá anunciar si el pago se realizará en la primera o segunda quincena de cada mes correspondiente.

La medida busca brindar un apoyo económico adicional a los jubilados y pensionados, contribuyendo a aliviar los gastos básicos de este sector de la población.

Así se distribuye el bono permanente para jubilados y pensionados en Panamá

El pago del bono anual para jubilados y pensionados será distribuido en tres pagos a lo largo del año: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La CSS detalló que este beneficio no aplicará para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de la promulgación de la ley que respalda este incentivo económico.

Asimismo, la entidad precisó que los fondos destinados a estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo, lo que garantiza la sostenibilidad del beneficio.

VIDEOS
Lo Nuevo