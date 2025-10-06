Calendario de pagos a jubilados y pensionados: Esta es la fecha del segundo pago de octubre

El calendario de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> establece que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados </a></b>que cobran por acreditación bancaria (ACH) recibirán su segundo pago de octubre el lunes 20.Por su parte, <b>quienes reciben el pago mediante cheque físico podrán retirar sus cheques en los centros de pago habilitados</b> a nivel nacional a partir del martes 21 de octubre.