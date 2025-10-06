  1. Inicio
PANAMÁ

Calendario de pagos a jubilados y pensionados: Esta es la fecha del segundo pago de octubre

CSS confirma fechas del segundo pagos de octubre para jubilados y pensionados.
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 21:34
La CSS ha confirmado las fechas de la segunda quincena de octubre para jubilados y pensionados.

El calendario de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que los jubilados y pensionados que cobran por acreditación bancaria (ACH) recibirán su segundo pago de octubre el lunes 20.

Por su parte, quienes reciben el pago mediante cheque físico podrán retirar sus cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional a partir del martes 21 de octubre.

Últimos pagos a jubilados y pensionados del año 2025

A continuación te presentamos el cronograma de los últimos pagos a jubilados y pensionados:

Noviembre

Primera quincena:

-ACH: Miércoles 5 de noviembre

-Cheques: Jueves 6 de noviembre

Segunda quincena:

-ACH: Jueves 20 de noviembre

-Cheques: Viernes 21 de noviembre

Diciembre

Primera quincena:

-ACH: Viernes 5 de diciembre

-Cheques: Viernes 5 de diciembre

Segunda quincena:

-ACH: Viernes 19 de diciembre

-Cheques: Lunes 22 de diciembre

