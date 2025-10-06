Calendario de pagos a jubilados y pensionados: Esta es la fecha del segundo pago de octubre

El calendario de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que los jubilados y pensionados que cobran por acreditación bancaria (ACH) recibirán su segundo pago de octubre el lunes 20.

Por su parte, quienes reciben el pago mediante cheque físico podrán retirar sus cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional a partir del martes 21 de octubre.