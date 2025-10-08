Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del miércoles 8 de octubre 2025?

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025, el sorteo miercolito No. 3033. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión los 90 años de la Universidad de Panamá.

Para este sorteo, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 21 de septiembre?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 10 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 4 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 2 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

Para ambos casos, este premio incentivo es adicional a los 14 dólares que paga las dos cifras de la fracción. Este incentivo solo aplica en el primer premio.